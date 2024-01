Nashik News : 23 ते 25 हून अधिक शर्यती जिंकलेल्या योद्धा बैलाचा मृत्यू; कुटुंबीयांकडून दशक्रिया विधी

विकास गिते : सकाळ वृत्तसेवा

सिन्नर : सिन्नर शहरातील खळवाडी येथील गोळेसर कुटुंबातील सुनील रामनाथ गोळेसर व अमोल गोळेसर तसेच ज्वालामाता ग्रुप यांच्या लाडक्या बैलाचा सहा जानेवारी रोजी आकस्मित मृत्यू झाला.

सुनील गोळे सर व अमोल गोळे सर या शेतकऱ्याने त्यांच्या बैलाच्या मृत्यूनंतर त्याची दशक्रिया विधी आणि उत्तरकार्य पूर्ण करण्यासाठी मकर संक्रातीच्या दिवशी 15 जानेवारी रोजी विधिवत पूजा करणार आहे. (Death of warrior bull that has won more than 23 to 25 races in sinnar nashik news)