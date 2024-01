Nashik Agriculture News: राज्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत साखरेच्या उत्पन्नात घट! ऊसतोडणी मजुरांची टंचाई

मालेगाव : राज्यात आठ विभागांतील ९६ सहकारी व ९९ खासगी अशा एकूण १९५ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सध्या सुरू आहे. २८ डिसेंबरअखेर राज्यात ३५६.१८ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेपर्यंत ४४६.५७ लाख क्विंटल उत्पन्न झाले होते. या वर्षी ९०.३९ लाख क्विंटल उत्पादनात घट झाली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात ऊस खूपच कमी आहे. या चर्चेमुळे राज्यातील ऊसतोडणी कामगार गुजरात, कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गेले आहेत. याचा फटका बहुतांश साखर कारखान्यांना बसत आहे.

ऊस असूनही वेळेवर तोडणी होत नसल्याने कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. याचाच परिणाम साखर उत्पादनावर झाला आहे. (Decrease in sugar yield compared to last year in state Shortage of sugarcane workers Nashik Agriculture News)