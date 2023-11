Diwali 2023: माणुसकीमुळे उजळली वंचितांची दिवाळी; गरजू कुटुंबांना फराळ, मिठाईचे वाटप

Diwali 2023 : सर्वत्र दिवाळी साजरी होत असताना समाजातील निराधार, गरीब कुटुंब मात्र या आनंदापासून दूर असतात.

या वंचित घटकांतील व्यक्तींनाही दिवाळीचा आनंद घेता यावा, त्यांचीही दिवाळी गोड व्हावी यासाठी शहरालगतच्या पडवळ वस्तीत जाऊन शिलेदार फाउंडेशनतर्फे गरजू कुटुंबांना दिवाळी फराळ व मिठाईचे वाटप करण्यात आले. (Distribution of snacks and sweets to needy families by Shiledar Foundation nashik news)

शहरात वस्त्यांवर- पालात आणि रस्त्याच्या कडेला घर करून राहणाऱ्यांच्या घरात दिवाळीचा सण साजरा होत नाही. त्यांच्या घरातही दिवाळी साजरी झाली पाहिजे, त्यांच्या चेहऱ्यावर देखील आनंद दिसला पाहिजे. या हेतूने शिलेदार फाउंडेशनच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी हा दिवाळी फराळ वाटपाचा उपक्रम राबवला.

यात दोनशेहून अधिक कुटुंबीयांना फराळाचे वाटप करण्यात आले. टेहरे येथील पडवळ वस्ती व सौंदाणे येथील रामदेवबाबा मंदिर जवळील वस्तीत शिलेदार फाउंडेशनचे संस्थापक भास्कर पवार, अध्यक्ष कैलास बच्छाव यांच्या अध्यक्षतेखाली फराळाचे वाटप करण्यात आले.

दिवाळीचा आनंद अधिक आनंददायी करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे एक सामाजिक वसा जपण्याचे काम फाउंडेशनच्या माध्यमातून सातत्याने चालू राहील असे उपाध्यक्ष योगेश बच्छाव यांनी सांगितले. अध्यक्ष बच्छाव यांनी फाउंडेशनच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. सचिव अनिल सोळुंके यांनी उपक्रमाचा हेतू सांगितला.

जीवन बच्छाव, अर्चना गरुड, मोहन बच्छाव, प्रशांत पवार, अंबादास पवार यांनी सहकार्य केले. फराळ वाटप प्रसंगी सदस्य अमोल ठोके, विजय रौदळ, नीलेश पवार, संदीप जाधव, ऋषिकेश शेवाळे, वैभव सोनवणे, राजकिरण राजपूत, स्वप्नील पवार, प्रताप सरावत, भरत पाटील आदी उपस्थित होते. खजिनदार संदीप गांगुर्डे यांनी आभार मानले.