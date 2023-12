Nashik Crime: मालेगाव शहरातील सटाणा नाका भागातील बॅंक काॅलनीत सशस्त्र दरोड्याचा अयशस्वी प्रयत्न; दोघांना अटक

मालेगाव : शहरातील सटाणा नाका भागातील बॅंक काॅलनीत सशस्त्र दरोड्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. तीन सशस्त्र दरोडेखोरांनी इंदिरानक्षत्र या इमारतीत घुसून चाकू व बंदूकीचा धाक दाखवून जबरी लुट करण्याचा प्रयत्न केला.

हल्ला करून पलायन करणाऱ्या दोन हल्लेखोरांना परिसरातील तरूणांनी शिताफीने पाठलाग करत पकडले.

जमावाने दोघा हल्लेखोरांना चोप देत पोलिसांच्या ताब्यात दिले. शुक्रवारी (ता. २९) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. (failed armed robbery attempt at bank colony in Satana Naka area of ​​Malegaon city 2 arrested Nashik Crime)