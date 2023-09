Bail Pola Festival 2023 : बागलाण तालुक्यात अनोखा बैलपोळा; बैलाएैवजी ट्रॅक्टरने घातल्या प्रदक्षिणा

Bail Pola Festival 2023 : जुनी शेमळी (ता. बागलाण) येथे व परिसरात समाधानकारक पाऊस नसल्याने यंदा खरीप हंगामाची वाट लागली आहे. (Farmers celebrate bail pola festival by round to temple with tractor instead of bullock nashik news)

पोळ्याच्या सणावर दुष्काळाचे सावट असले तरी बैलजोडीची जागा घेतलेल्या यांत्रिक युगात यंदा शेतकऱ्यांनी चक्क यंत्रणांनाच बैल मानत त्यांना मारोती मंदिराला प्रदक्षिणा घालत बैलपोळा साजरा केला.

शेतात राबणाऱ्या बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी शेतकरी बांधव पोळा साजरा करतात. परंतु येथील जुनी शेमळी- नवी शेमळी, किरातवाडी, अजमीर सौंदाणे परिसरात यंदा समाधानकारक पाऊस नसल्याने हंगामा वाया गेल्यात जमा आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

विहिरींनी तळ गाठला आहे, नद्या, नाले कोरडेठाक पडले आहेत. पोळा सार्वजनिकरित्या साजरा करताना मारोतीच्या देवळाजवळ बैलजोड्या आणून प्रदक्षिणा घातल्या.

आधुनिकतेमुळे बैलांची जागा टॅक्टरने घेतल्यामुळे मोठ्या संख्येने मंदिराभोवती टॅक्टर फिरू लागल्याचे चित्र बघावयास मिळाले.