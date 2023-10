By

सटाणा : बागलाण तालुक्याच्या पश्चिमेकडील आदिवासी पट्ट्य़ातील आरम व हत्ती नदी परिसर, खोरे बिबट्यांचे वस्तीस्थान बनले आहे. दिवसाढवळ्या बिबट्याच्या मुक्तसंचारामुळे शेतशिवारात राहणाऱ्यामध्ये सर्वत्र सुरक्षिततेचे वातावरण असून शेतकरी भयभीत झाले आहेत.

शेतशिवारातील तसेच वाड्यावत्यावरील पाळीव कुत्रे, मांजरी, कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या, वासरू, पारडू फस्त करून आता बिबट्याने आपला मोर्चा मानवी वस्तीकडे वळविला आहे. तो आता मॅनइटर होतो की काय या भीतीने आबालवृद्धांना ग्रासले आहे.

वनविभागाने याची दखल घेत बंदोबस्त करावा अशी मागणी केली आहे. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून कार्यवाही करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (Farmers fear of leopards from western belt of Baglan Nashik News)

बागलाण तालुक्यात दोन वर्षांपूर्वी कुठेतरी बिबट्याचे दर्शन झाल्याचे ऐकिवात होते. आता मात्र कंधाणे, निकवेल, तिळवण, निरपूर, सरवर, वरदर शिवार, दहिंदुले, डांगसौंदाणे, चापापाडे, मोरकुरे, पठावे, तळवाडे, किकवारी, जोरण, विंचुरे, वटार चौंधाणे, केरसाने, दसाने, मुंगसे आणि परिसरात अनेक शेतकऱ्यांनी बिबट्या पाहिल्याचे चित्र आहे.

लोड शेडिंगमुळे रात्रीचे कांदा, मका, सोयाबीन, कडधान्य पिके तसेच भाजीपाल्याच्या पिकांना पाणी देणे म्हणजे जीव मुठीत धरून राहण्यासारखी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.

कंधाणे शिवारातील भागडा डोंगरउतार, डांगसौंदाणे ते मुंजवाड खमताणेपर्यंतचा आराम नदीच्या व तळवाडे बुरकुरे पठाडे ते तरसाळी सटाणा शिवारापर्यंत हत्ती या दोन्ही नद्यांच्या काठावर वाढलेल्या सुबाभूळ, चंदन, निलगिरी, बोरु, वेळू व इतर काटेरी झाडे झुडपांमध्ये बिबटयाचे लपण्याचे व वास्तव्याचे सुरक्षित ठिकाणे असल्याने बिबट्यांची संख्या वाढली आहे.

मक्याच्या पिकांमध्ये भक्ष्य ओढून नेत फडशा पाडण्याची चांगलीच कला जणू या बिबट्यांना अवगत झाली आहे. अनेकदा बिबट्या विहिरीत पडल्याचेही प्रकार घडत आहेत.

बिबट्याच्या या वाढलेल्या दहशतीची वनविभागाला मात्र याची अजिबात कल्पना नाही अशा आविर्भावात अधिकारी व कर्मचारी फिरत असतात. कित्येक शेतकऱ्यांनी आवडीने पाळलेले गावठी किंवा अन्य जातीचे कुत्रे हे तर बिबट्याचे आवडते खाद्य आहे.

खुराड्यात असलेल्या कोंबड्यांचा फडशा पाडणे, पाळलेल्या मांजराला अलगद उचलणे, उघड्या जागेवर किंवा दरवाजा नसलेल्या गोठ्यात बांधलेले शेळ्या, वासरू, पारडू असे लहान जनावरे बिबट्या सर्रास उचलून नेत आहे.

कुत्र्यांचा आवाजही झाला बंद...

कुत्रा हा प्राणी बिबट्याचे आवडते खाद्य बनले आहे. परिसरात बिबट्याने बहुतांश कुत्र्यांचा फडशा पडला आहे. यामुळे परिसरात कुणाच्याही घरी, मळ्यात शेतात कुठेही कुत्रे दिसत नाहीत किंवा कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज ऐकू येत नाही.

वनविभागाने तात्पुरत्या स्वरूपाचे पिंजरे ठेवून आम जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. बिबट्यांना पकडून दूरवर जंगलात सोडल्यास भीती कमी होईल, मात्र वनविभागाकडून अशी कार्यवाही होत नसल्याची खंत सामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे.