दत्ता खुळे : सकाळ वृत्तसेवा

Jaygaon Gram Panchayat : जायगाव( ता. सिन्नर) येथील उपसरपंचपदी मनिषा संतोष दोंड यांची बिनविरोध निवड झाली. जायगाव ग्रामपंचायतीच्या इतिहासात प्रथमच सासुबाई सरपंच तर सुनबाई उपसरपंचपदी निवड झाल्याने इतिहास घडवला आहे. (first time in history of Jaygaon Gram Panchayat Mother in law sarpanch and daughter in law deputy sarpanch nashik news)

जायगावचे उपसरपंच दत्ता दिघोळे यांच्या ग्रामपंचायत सदस्य पदाबाबत विरोधी गटाने आक्षेप नोंदवला. त्यात अतिक्रमण मुद्दा वर पद रिक्त झाले होते. त्यामुळे उपसरपंचपदासाठी आज सरपंच शालिनी दोंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही निवड प्रक्रिया पार पडली.

यावेळी उपसरपंच पदासाठी मनिषा दोंड यांनी अर्ज दाखल केला. त्यावर ग्रामपंचायत सदस्य लता मोहिते यांनी सुचक म्हणून स्वाक्षरी केली. यावेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या निर्धारीत वेळेत मनिषा दोंड यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला.

त्यामुळे मनिषा दोंड यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा निवडणूक अधिकारी ग्रामसेवक योगिता बागूल यांनी जायगाव उपसरपंचपदी मनिषा दोंड यांची निवड झाल्याचे घोषित केले.

उपसरपंचपदी निवड घोषित होताच समर्थकांनी फटाके फोडून गुलालाची उधळण करत एकच जल्लोष केला. यावेळी पँनलचे नेतृत्व गोदा युनियन संस्थेचे संचालक दिनेश काकड,अमोल सानप, कैलास दोंड, प्रविण मोहिते, सोमनाथ गायकवाड, दशरथ दिघोळे यांनी केले.

दत्ता दिघोळे यांनी ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र बद्द्ल मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यात आज सुनावणी झाली. अप्पर जिल्हा अधिकारी यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिलीचे श्री. दिघोळे यांनी सांगितले आहे.

आम्ही सासू सूनबाई सरपंच अन् उपसरपंच...

जायगाव ग्रामपंचायतीच्या इतिहासात आज झालेल्या निवडणूकीत प्रथमच सासू शालिनी दोंड या सरपंचपदी विराजमान आहे. त्यांची दोन वर्षापुर्वी निवड झाली आहे. त्यात आज झालेल्या उपसरपंच निवडीत सुनबाई मनिषा दोंड यांची उपसरपंचपदी निवड झाली आहे.

शेतकरी शंकर दोंड यांच्या कुटूंबातील सासू सूनबाई आहे. नाशिक पंचवटी बसस्थानकातील कंडक्टर व सुर्योदय पंतसंस्थेचे संचालक संतोष दोंड यांच्या पत्नी मनिषा दोंड ह्या उपसरपंच झाल्या आहेत.

या निवडीचे नायगाव खो-यात स्वागत होत आहे. दोघी सासू सून सरपंच उपसरपंच झाल्याने चर्चाचा विषय झाला आहे.