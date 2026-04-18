TCS प्रकरणानंतर आणखी एक धक्कादायक घटना! तुळशी माळ काढून महिलेला दारू-सिगारेट पाजली; नंतर धमकी देत धर्मांतर अन् अत्याचार

टीसीएस प्रकरणानंतर नाशिकमधील एका आयटी कंपनीशी संबंधित आणखी एक गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून तिचे जबरदस्तीने इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील आरोपीची ओळख तन्झीर इनामदार अशी पटली असून तो सध्या पोलीस कोठडीत आहे. पीडितेने तिच्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, आरोपी तिला वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जात असे. जिथे तिला दारू पिण्यास आणि सिगारेट ओढण्यास भाग पाडले जात असे. तसेच तिचा शारीरिक छळही केला जात असे. आरोपीने तिच्या गळ्यातील तुळशीची माळ आणि मनगटातील पवित्र धागा काढून घेतला. .निदा खान HR नव्हती, POSH च्या तक्रारीही नाहीत; TCSकडून निवेदन, तर मुंब्र्यात राहणाऱ्या पतीने ठावठिकाणा सांगितला पण....त्यानंतर तिच्यावर एका विशिष्ट धर्माच्या चालीरीती स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. तिच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने तिला 'गझवा-ए-हिंद'शी निष्ठा राखण्याची शपथ घेण्यासही भाग पाडले. तक्रारीनुसार, आरोपीने महिलेवर जबरदस्ती केली आणि आपल्या मोबाईल फोनमध्ये तिचे फोटो काढले. नंतर जानेवारी २०२६ मध्ये तिला एका लॉजमध्ये नेण्यात आले आणि ते फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिचा लैंगिक छळ करण्यात आला..Amruta Fadnavis: नाशिक धर्मांतर प्रकरणावर अमृता फडणवीसांचं खळबळजनक विधान; ''असे प्रकार माझ्यासमोर घडलेले...''.आतापर्यंत केवळ एकच तक्रार प्राप्त झाली असली तरी आरोपीने इतर तरुणींसोबतही असेच कृत्य केले असावे असा पोलिसांना संशय आहे. सध्या, पोलीस सखोल तपास करत असून आरोपीची चौकशी करत आहेत. या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.