Nashik Fraud Crime : रोलेट प्रकरणी एकाची साडेचार लाखांची फसवणूक

Nashik News : ऑनलाइन रोलेट खेळून त्या माध्यमातून दामदुप्पट पैसे मिळण्याचे आमिष दाखवून एकाची तब्बल साडेचार लाखांची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणी संबंधित युवकाने पोलिसात तक्रार केली आहे. परंतु, अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. (Fraud of four and half lakh in roulette case fraud crime nashik)

अनिकेत प्रवीण निकाळे (रा. मल्हार खान, गंगापूर रोड) या युवकाच्या तक्रार अर्जानुसार, गेल्या ७ मार्च २०२३ ला त्यास विद्या विकास सर्कलजवळ संशयित सूरज शहा, पवन शहा हे भेटले. त्यांनी ऑनलाइन रोलेट गेमच्या माध्यमातून दामदुप्पट पैसे कमविण्याचे आमिष दाखविले.

तसेच, रोलेट गेमसाठी आयडी घेण्यासाठी निकाळे याच्याकडून दोन लाख रुपये डिपॉझिट घेतले. त्यानंतर या गेमच्या माध्यमातून कमिशनही मिळेल असेही सांगितले. त्यानंतर निकाळे याने वारंवार गेम खेळण्यासाठी पैसे टाकत गेला. परंतु त्याचे पैसे दुप्पटही झाले नाहीत आणि त्याला कमिशनही मिळाले नाही.

याबाबत त्याने संबंधितांकडे चौकशी केली असता, पैसे मिळतील म्हणून पुन्हा पैसे भरण्यास लावले. त्यामुळे निकाळे याने पुन्हा पैसे भरले. परंतु तोच अनुभव आल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. त्याने याप्रकरणी पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज दिला. परंतु, अद्यापही याप्रकरणी गुन्हा झालेला नसल्याचे निकाळे याचे म्हणणे आहे. तरी या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन संबंधितांविरोधात कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे.