Gokul Gite Vs Narendra Darade नाशकात महायुतीचं गणित चुकलं, प्रचार थांबवलेला उमेदवार जिंकला; शिंदेंच्या शिलेदाराला धक्का, काय घडलं?

MLC Election Result: महायुतीमधील अंतर्गत कलह, राजकीय मानापमान, उमेदवारी, बंडखोरी, अपक्षांची मनधरणी, तसेच सोशल माध्यमातील राजकीय आरोप प्रत्यारोपांमुळे नाशिकमध्ये विधान परिषद निवडणूक चांगलीच गाजली. विधानपरिषद निवडणुकीत शिवसेना महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्यासमोर अपक्ष गोकुळ गिते व प्रसाद हिरे हे उमेदवार रिंगणात होते. गोकुळ गिते यांनी विजय मिळवलाय तर नरेंद्र दराडे यांना पराभवाचा धक्का बसला. गोकुळ गिते व प्रसाद हिरे यांनी माघार घ्यावी यासाठी महायुतीचे मंत्री नाशिकमध्ये ठाण मांडून होते. शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांच्या माघारीसाठी मनधरणी सुरू होती. या मनधरणीला यशही आल्याचं महायुतीने सांगितलं होतं..नरेंद्र दराडे यांनी पराभवानंतर महायुतीच्या नेत्यांवर आगपाखड केली. एकानेही धर्म पाळला नाही. सर्वांनी गद्दारी केली. विश्वासघात केला, आमच्या व्यासपीठावर येऊन भाषणं केली की आम्हाला उमेदवारी करायची नाही आणि नरेंद्र दराडेंना मतं द्या सांगणाऱ्यांनी घात केला. गिरीश महाजनांचं काय नाव घ्यायचं, सगळ्यांनीच गद्दारी केली..मला मतदान करू नका म्हणणारे अपक्ष गोकुळ गिते आघाडीवर; शिंदेंचा उमेदवार म्हणाला, महायुतीने घात केला, सगळे गद्दार.डिपॉझिट जप्त झालं असतं - दराडेनिष्ठावंत आहेत ते राहिले, बाकीचे गद्दार गेले. मतांची संख्या पाहिली तर लक्षात येईल की गद्दारी झालीय. भाजपची २०० मतं होती, शिवसेनेची १७० मतं होती तर राष्ट्रवादीची १०५ मतं होती. सर्व मिळून टोटल ४७५ होते. सगळे प्रामाणिक राहिले असते तर समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त झालं असतं. येवल्यातच नाही तर जिल्ह्यात गद्दारी झाली असंही नरेंद्र दराडे म्हणाले..मतपत्रिकेवर नावं कायमअखेरच्या टप्प्यात गोकुळ गिते आणि प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र अर्ज माघारीची तारीख उलटून गेल्यानं त्यांची नावे मतपत्रिकेवर होती. दोन्ही नेत्यांनी प्रचार थांबवल्याचं म्हटलं होतं. अखेरच्या टप्प्यात माघार घेतली तरी तांत्रिकदृष्ट्या मतपत्रिकेवरील त्यांची नावे कायम होती..चमत्कारच झाला - संजय राऊतनाशिकमध्ये चमत्कारच झाला म्हणायला पाहिजे. सर्व मतदार शिंदे गटाचे आणि भाजपचे होते. त्यांना सुरक्षित ठेवलं होतं. तरीही मतं फुटली. गोकुळ गितेंनी शिवसेनेकडे सहकार्य मागितलं. आम्ही दिलं होतं. महायुतीतच गद्दारी झाली आणि ते विजयी झाले अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली..किती मतं मिळाली?मतमोजणीत अपक्ष गोकुळ गीते यांना 357, शिवसेना एकनाथ शिंदे अर्थात महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांना २४७ तर 13 मते बाद झाली. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात १८ जूनला मतदान झाले. त्यात ६१९ पैकी ६१८ मतदारांनी मतदान केले. मालेगावचे 'एमआयएम' चे एक नगरसेवक हज यात्रेला गेल्याने त्यांचे मतदान झाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.