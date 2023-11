Nashik Protest: ‘आयटक’च्या आंदोलनात ‘सीटू’ची घुसखोरी; परवानगी नसल्याने ‘सीटू’ आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी अडविले

By

ITAK Protest : राज्यासह जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आशा व गटप्रवर्तक यांच्या संपाचा २२ वा दिवस असून, मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा गटप्रवर्तक संघटना (आयटक), जिल्हा आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीटू संलग्न) यांच्यातर्फे आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (ता. ८) मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने आंदोलन करताना दोन्ही संघटनांतील वाद दिसून आला.

निदर्शने करण्याची परवानगी ‘आयटक’ला देण्यावर ‘सीटू’ने आक्षेप घेतला. आम्हालाही परवानगी द्या, अशी मागणी करीत निदर्शने आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. (Intrusion of CTU in protest of ITAC nashik news)

त्यावर पोलिसांनी ‘सीटू’च्या पदाधिकाऱ्यांना अडविले असता, संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना घेराव घातला. या प्रकारानंतर लागलीच जिल्हा रुग्णालयासमोर जाऊन निदर्शने आंदोलन करण्यात आली. ‘सीटू’तर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन निदर्शने आंदोलन आटोपते घेण्यात आले.

राज्यभरातील ७० हजार आशा, तीन हजार ६०० गटप्रवर्तक प्रलंबित मागण्यांसाठी १८ ऑक्टोबरपासून संपावर आहेत. शासन दरबारी बैठका होऊन बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. परंतु, काही प्रमुख मागण्यांवर तोडगा निघाला नसल्याने जिल्ह्यातही आशा व गटप्रवर्तक यांचा संप सुरू आहे. मागण्या एकच असताना जिल्ह्यात आयटक व सीटू यांच्यातर्फे वेगवेगळी आंदोलने सुरू आहेत.

एका छताखाली असलेल्या या दोन संघटनांकडून होत असलेल्या आंदोलनामुळे संभ्रम आहे. शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने आंदोलन करण्यासाठी ‘आयटक’तर्फे राजू देसले यांनी परवानगी घेतली होती. त्यानुसार, ‘आयटक’तर्फे आशा कर्मचारी निदशने करण्यासाठी दाखल झाल्या. त्याचवेळी ‘सीटू’तर्फेही आशा कर्मचारी दाखल झाल्या व निदर्शने आंदोलन करू लागल्या.

त्या वेळी पोलिसांनी परवानगी ही ‘आयटक’ला असल्याने ‘सीटू’ आंदोलनकर्त्यांना अडविले. ‘सीटू’ संलग्न संघटनेच्या अध्यक्षा कल्पना शिंदे, विजय दराडे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असता संतप्त झालेल्या ‘सीटू’च्या आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांचे वाहन अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी एकच गोंधळ झाला. मात्र, पोलिसांनी वेळेत हस्तक्षेप केला. त्या वेळी ‘आयटक’च्या आंदोलनकर्त्यांनी तेथून काढता पाय घेत, गोल्फ क्लबवर जात आंदोलन केले. ‘सीटू’नेही निवेदन देत आंदोलन आटोपते घेतले.

"महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा गटप्रवर्तक संघटनेने (आयटक) पोलिसांकडून अधिकृतपणे निदर्शनांसाठी परवानगी घेतली होती. त्यानुसार दुपारी साडेबारापर्यंत निदर्शने करीत होते. त्याचवेळी ‘सीटू’चे आंदोलनकर्ते दाखल झाले व आंदोलन करू लागले." - राजू देसले, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते, आशा गटप्रवर्तक संघटना (आयटक)

"‘सीटू’तर्फे निदर्शने करण्यासाठी जिल्हा परिषदेवर आंदोलनकर्ते दाखल झाले. मात्र, पोलिसांनी केवळ ‘आयटक’ला परवानगी दिली. मागण्या एकच असल्याने आम्हालाही आंदोलन करू द्या, अशी मागणी केली. त्यावेळी पोलिसांनी आम्हाला अडविले. आंदोलनाबाबत भद्रकाली पोलिस व जिल्हा परिषद यांना पत्र दिले होते." - कल्पना शिंदे, जिल्हाध्यक्षा, आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (‘सीटू’ संलग्न)