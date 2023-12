Nashik News: इ- भंगारातून अर्थकारणाला गती! मालेगावच्या भंगार बाजारात मिळतात माफक दरात वस्तू

Nashik News: गरिबांचा, माफक दरात पाहिजे ती वस्तू मिळण्याचे ठिकाण म्हणून येथील भंगार बाजार जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. स्वस्तात ब्रॅंडेड कंपनीच्या वस्तू येथे सहज मिळत असल्याने दिवसेंदिवस प्रतिसाद वाढत चालला आहे.

मुंबई व मोठ्या शहरातून मोबाईल, चार्जर, एलईडी टीव्ही, लाइट, रेडिओ, कॉम्प्युटर, हेड फोन, लहान मुलांची खेळणी, भांडे यासह विविध वस्तू विक्रीसाठी येतात. मोठ्या शहराचा हा ई- कचरा खरेदीसाठी शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांची झुंबड उडते. (Items are available at modest price in scrap market of Malegaon nashik news)