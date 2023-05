Nashik News : The Kerala Story चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी; सकल हिंदू समाजतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

By

Nashik News : ‘लव जिहाद’ वर आधारित ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याची मागणीचे निवेदन सकल हिंदू समाजतर्फे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्या नावाने देण्यात आले आहे. (Kerala Story movie demands tax exemption Statement to District Collector on behalf of Sakal Hindu Samaj Nashik News)

सत्य घटनेवर आधारित ‘केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. यात गरीब घरातील मुलींना पैशांचे व विवाहाचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक केली जाते.

विवाहानंतर या मुलींचे धर्मांतर होते किंवा मानसिक, शारीरिक त्रास दिला जातो. त्यामुळे मुलीसह तिचे सर्व कुटुंब उद्‌ध्वस्त होण्याची शक्यता अधिक असते. आशा प्रकारांमुळे अनेक मुलींनी आत्महत्या केल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील जनतेला ‘लव जिहाद’ हा विषय समजावा यासाठी हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनावर यशोदा पर्वतकर, सुजाता जोशी, रुजुता चव्हाण, सुरेखा पेखळे, रेवती कुलकर्णी, कृष्णा गोसावी, समृद्धी जोशी आदींची स्वाक्षरी आहे.