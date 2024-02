Nashik Leopard News : खोपडी बु. येथे बिबटया जेरबंद

विकास गिते : सकाळ वृत्तसेवा

सिन्नर : तालुक्यातील खोपडी बु. येथील शिवारात मंगळवारी बिबट्या जेरबंद करण्यात आला असून. नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. अनेक दिवसांपासून खोपडी येथील बेंद मळा परिसरातील नागरीकांना बिबट्यांचे सातत्याने दर्शन होत होते.

दोन दिवसांपूर्वी परिसरातील मेंढपाळाच्या कळपावर बिबट्याने हल्ला करत मेंढ्या जखमी केल्या होत्या. तसेच पाळीव कुत्र्यांचाही बिबट्याने फडशा पाडला होता. दिवसाढवळ्या नागरिकांनाही बिबट्याच्या जोडीने अनेक वेळा दर्शन दिले होते. (khopadi Bu Leopards are imprisoned here Citizens breathed sigh of relief nashik news)