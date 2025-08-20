नाशिक

Manmad News : मनमाडमध्ये धक्कादायक फसवणूक! वैद्यकीय प्रवेशाच्या नावाखाली तब्बल ९० लाखांना गंडा

90 Lakh Rupees Swindled in MD Admission Scam in Manmad : मनमाडमध्ये वैद्यकीय प्रवेशाच्या नावाखाली ९० लाखांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस तपास सुरू आहे.
fraud
fraudsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मनमाड: मुंबईच्या ग्रँट वैद्यकीय क्षेत्रात एम.डी.साठी प्रवेश मिळवून देतो, असे आमिष दाखवून सुमारे ९० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मनमाड पोलिस स्थानकात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Mumbai
Admission
scam
Medical admission
manmad
College

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com