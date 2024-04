Nashik Maternal Mortality Rate: मातामृत्यू दर 57 टक्क्यांवरून 24 टक्क्यांवर! आदिवासी तालुक्यातील मातामृत्यू दरात घट

विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Maternal Mortality Rate : जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमधील मातामृत्यूचा दर घटत आहे. २०२१-२२ मध्ये मातामृत्यूचा ५७ टक्के असलेला दर मार्च २०२४ मध्ये २४ टक्क्यांवर आला आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नऊ आदिवासी तालुक्यांत तीन वर्षांत ८९ हजार ३९२ मातांची प्रसूती झाली असून, यात विविध कारणांनी ३६ मातांचा मृत्यू झाला आहे.

मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळाले असले, तरी ते शून्यावर आणण्याचे ध्येय जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने निश्चित केले आहे. (Nashik Maternal mortality rate from 57 percent to 24 percent in tribal talukas)