By

Nashik News : रविवारी दुपारी बारा वाजेच्या नंतर सिन्नर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह ढगांच्या कडकडाटा सह पावसाला सुरुवात झाली.

यावेळी परिसरात अनेक साहित्य उडाल्याने नागरिकांची धावपळ उडाली. तसेच शहरात आठवडा बाजार असल्याने शेतीमाल विकण्यात आलेल्या शेतकरी यांची एकच धावपळ उडाली.

सकाळी ऊन असल्याने बाजारात अनेकांनी पाल दिलेला होता वादळी वाऱ्यामुळे पाल सुद्धा उडून गेला. (Nashik Rain Update Trees uprooted by rain gale force winds Traffic stopped for some time Nashik News )

बाजारात आलेल्या नागरिकांची वादळी वाऱ्यासह पावसाने सुरुवात केल्याने एकच धावपळ उडाली. त्यातच सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावात वादळी वाऱ्यामुळे घरावरील पत्रे तसेच रस्त्यावरील झाडे हे उन्मळून पडले.

सिन्नर तालुक्यातील निमगाव व मेंढी सोमठाणे रोड येथील बाभळीचे झाड रस्त्याच्या मधोमध पडल्याने वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती.

अशा वेळेस स्थानिक ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या साह्याने बाभळीचे झाड बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली मे नंतर जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात पावसाने सुरुवात केल्याने बळीराजाला मशागतीचे काम करण्यास सुरु करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?