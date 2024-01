Nashik Viral Infection Disease: हर घर सर्दी, खोकला तापाचे रुग्ण! बदलत्या वातावरणामुळे रुग्णसंख्येत वाढ

इगतपुरी : गेल्या आठवड्यापासून तापमानाचा पारा खालीवर सरता राहिला. हवेत गारवा व अंगाला झोंबणारी थंडीची तीव्रता जाणवू लागली आहे.

सतत बदलणाऱ्या वातावरणामुळे तालुक्याच्या अनेक भागांत हुडहुडी भरत आहे. रोगट वातावरणामुळे रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे.