NEET Exam: नीट पेपर लीक प्रकरणात नवा खुलासा; २७ एप्रिललाच शुभमच्या हातात प्रश्नपत्रिका... उत्तर प्रदेश - हरियाणा कनेक्शनही समोर

नाशिक - नीट यूजी परीक्षेच्या पेपर लीकमुळे ३ मे रोजी झालेली परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. आता नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए)ने जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार ही परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी पुन्हा घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे..२७ एप्रिललाच शुभमच्या हातात पेपरपेपर लीक प्रकरणातील संशयित आरोपी शुभम खैरनार यांच्या हातात २७ एप्रिल रोजीच नीटची प्रश्नपत्रिका आल्याची माहिती समोर आली आहे. पेपर मिळाल्यानंतर शुभम दोन दिवस नाशिकबाहेर होता. या काळात त्याने विविध राज्यांतील व्यक्तींशी संपर्क साधल्याचे तपासात उघड झाले आहे.उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा कनेक्शनपेपर मिळाल्यानंतर शुभम सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशातील काही व्यक्तींच्या संपर्कात आला. त्यानंतर हरियाणातील एका व्यक्तीशी त्याचा संपर्क झाला. हरियाणातून हा पेपर राजस्थानातील सिक्कर येथे पोहोचल्याचे समोर आले आहे. तेथून तो विविध राज्यांत वितरित करण्यात आल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली आहे..नाशिक-अहिल्यानगर-पुणे असा प्रवासपेपरचा मुख्य प्रवास नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे या मार्गाने झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक पातळीवरून तो पुढे मोठ्या प्रमाणात पसरल्याचा संशय आहे. तपास यंत्रणा या संपूर्ण साखळीची सखोल चौकशी करत आहेत.टेलिग्राम अॅपद्वारे देशभरात वाटपया प्रकरणात टेलिग्राम अॅपचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचे उघड झाले आहे. अॅपवरील गट आणि चॅनेल्सच्या माध्यमातून प्रश्नपत्रिका देशभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचा संशय आहे. सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीने या गटांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे..१५ ते २० लाखांत विक्रीचा संशय२७ मे ते ३० मे दरम्यान एक प्रश्नपत्रिका १५ ते २० लाख रुपयांना विकली गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सीबीआयने या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. बँक व्यवहार, मोबाइल लोकेशन आणि टेलिग्राम चॅट्सच्या आधारे आरोपींच्या नेटवर्कचा तपास केला जात आहे..विद्यार्थ्यांमध्ये संतापया प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे वर्षभराचे कष्ट आणि स्वप्ने धुळीस मिळाल्याची भावना विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पेपर लीक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. एनटीए आणि केंद्र सरकारवरही टीका होत आहे.तपास यंत्रणा सध्या शुभम खैरनारसह इतर आरोपींचे मोबाइल, कॉल रेकॉर्ड आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती तपासत आहेत. या प्रकरणात लवकरच आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.