Nashik Crime News : मोगरे खून प्रकरणी एकाला हरियाणातून अटक

नाशिक : अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रोहिणी इंडस्ट्रीजचे सीईओ योगेश मोगरे यांच्या खून प्रकरणी शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने एका अल्पवयीन संशयिताला परराज्यातून अटक केली आहे. या घटनेतील दुसऱ्या संशयिताचा पोलिस शोध घेत असून काही पथके त्याच्या मागावर आहेत. (One arrested from Haryana in Mogre murder case Nashik Crime News)

गुरुवारी (ता. २३) रात्री दहाच्या सुमारास पाथर्डी फाटा येथील हॉटेल अंगणसमोर अज्ञात दोघा संशयितांनी योगेश मोगरे यांच्यावर खुनी हल्ला केला. यात गंभीररीत्या जखमी मोगरे यांचा खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.

संशयितांनी हल्ल्यानंतर मोगरे यांची किया कार घेऊन महामार्गाने मुंबईच्या दिशेने पलायन केले होते. दुसऱ्या दिवशी सदरील किया कार वाडिवऱ्हे शिवारात महामार्गावर सापडली होती. दरम्यान, याप्रकरणी अद्याप पोलिसांच्या हाती ठोस माहिती मिळालेली नाही.

परंतु, शहर गुन्हे शाखेची विविध पथके परराज्यात संशयितांच्या मागावर रवाना करण्यात आलेली होती. यात शहर गुन्हे शाखेची पथके संशयितांच्या मागावर हरियानापर्यंत पोचले. गेल्या चार दिवसांपासून संशयिताचा माग काढत, अखेर नाशिक पोलिसांना यश आले असून, दोघा संशयितांपैकी एका अल्पवयीन संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.

त्यास गुन्हे शाखेचे पथक नाशिकला घेऊन येत आहे. संशयिताच्या चौकशीतून खुनामागील कारण स्पष्ट होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर, या घटनेतील दुसरा संशयितही परराज्यातील असून त्याचा शोध घेण्यासाठी गुन्हे शाखेचे पथक त्याच्या मागावर आहे.