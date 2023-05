Onion Rate Hike : जुलै- ऑगस्टमध्ये कांदा भाव खाणार

Nashik News : सध्या वाढलेल्या तापमानामुळे कांद्याची प्रतवारी खालावली असून चाळीत कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी सध्या हाच कांदा विकायला आणत असल्याने कमी भाव मिळत आहे. या दरातून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येत आहे. (Onion prices are likely to hike in July due to decline in domestic production nashik news)

येथील बाजार समितीत सध्या कांद्याला सरासरी साडेसातशेचा दर मिळत असल्याने शेतकरी निराश झाला आहे. हा कांदा वाचावायचा कसा या विवंचनेत तो सध्या आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत उत्पादन घटल्याने जुलैमध्ये कांद्याचे दर तेजीत राहण्याची शक्यता येथील व्यापारी वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

कांदा सडण्याचे प्रमाण लक्षात घेता आणि बाजार समितीत येणारी प्रचंड आवक बघता जुलै- ऑगस्टमध्ये कांदा तेजीत येऊ शकतो. या पावसाचा फटका महाराष्ट्र राज्याबरोबर मध्यप्रदेशलाही बसला आहे. मध्यप्रदेशमध्ये पावसाने कांद्याचे २५ ते ३० टक्के नुकसान झाले आहे.

मध्यप्रदेशतून कांदा निर्यात होत नव्हती, मात्र भारतीय बाजाराची गरज तो भागवत होता. याच कांद्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून नाशिकच्या कांदा दरावर परिणाम झाला आहे. मात्र यंदा मध्यप्रदेशमधून २५ टक्के उत्पादन घटल्याने देशासह परदेशात राज्याच्या कांद्याला मागणी वाढेल आणि जुलै आणि ऑगस्टमध्ये कांदा तेजीत राहण्याची शक्यता असल्याचे कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी सांगितले.

सध्या आशिया खंडातील प्रमुख बाजार समिती असलेल्या लासलगावमध्ये कांदा ४ ते १२ रुपये प्रति किलोने विक्री होत आहे. आपल्यापेक्षा कमी दरात आखाती देशाला पाकिस्तान कांदा देत आहे. या हंगामात पाकिस्तानमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता असून मलेशिया आणि आखाती देशातून पाकिस्तानी कांद्याला मागणी वाढली आहे.

दुसरीकडे इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर पाकिस्तानचे वातावरण बिघडल्याने डॉलर अस्थिर झाला आहे. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचा कांदा आणखी स्वस्त मिळत असल्याने त्यांच्या कांद्याची मागणी वाढत आहे. याचा फटका आपल्याला बसत आहे.

निवडणुकांमुळे पुन्हा फटका शक्य

पुढील महिन्यात नाफेडही कांदा खरेदी करण्यास सुरवात करेल तर पुढीलवर्षी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होणार असल्याने केंद्र सरकार कांद्याला खूप काही तेजीत जाऊ देईल असे वाटत नाही. त्यामुळे पुन्हा ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवून कांदा दर स्थिर करण्यासाठी प्रयत्न होतील. याचा फटका मात्र कांदा उत्पादकाना बसेल अशी शक्यता आहे.

याचा परिणाम सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत शासनस्तरावर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केल्यास या बफर स्टाकचा वापर कांद्याच्या टंचाईच्या काळात करता येईल.

याचे शासन स्तरावर नियोजन होणे गरजेचे आहे. कांद्याचे झालेले राज्यनिहाय नुकसान व संपूर्ण नुकसानीची माहिती संकलित करून त्यावर उपाययोजना केल्यास थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

देठातून पाणी गेल्याचा परिणाम

उन्हाळ कांदा हा शेतकऱ्यामार्फत चाळीस साठवला जातो. हा कांदा डिसेंबरपर्यंत चालतो. अवकाळी पाऊस, गारा, उष्णता याने कांदा खराब होऊ लागल्याने टिकवन क्षमता कमी झाली आहे. गारांच्या पावसाने कांद्याच्या देठातून पाणी आत गेल्याने व प्रचंड उष्णतेमुळे कांदा काळा पडू लागला आहे. पाणी सोडू लागला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चाळीच्या- चाळी याच्यामुळे बसून गेल्या आहे.

लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याची १५ हजार क्विंटल आवक होण्याची शक्यता आहे. कांद्याला किमान ४००, कमाल १२९० तर सरासरी ७५० रुपये दर जाहीर झाला. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१७) ७८९ वाहनातून पंधरा हजार क्विंटल कांदा कमीत कमी ४००, जास्तीत जास्त ११९० तर सरासरी ७५० रुपये दर मिळाला.

"वातावरणातील बदलामुळे कांद्याची प्रत खराब होत आहे. चाळीत कांदा खराब होण्याचे प्रमाण वाढल्याने कांदा आवक मोठ्या प्रमाणात विक्रीस येत आहे. आवक जास्त आणि गुणवत्ता काही प्रमाणात खालावल्याने कांदा भाव हे कमी दिसत आहे." - विकाससिंग, कांदा निर्यातदार, नाशिक.

"कांदा लागवडीपासून चाळीत कांदा भरेपर्यंत बक्कळ मोठा खर्च झाला आहे, परंतु मागे झालेल्या अवकाळी पावसाने कांद्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. चाळीत भरणे व पुन्हा विक्रीसाठी चाळीतून बाहेर काढणे डबल खर्च झाल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही." - चंद्रभान ओझरकर, आंबेगाव.