Nashik Rain Update : जिल्ह्यात 24 तासांत अवघा 5 मिलिमीटर पाऊस

Nashik Rain Update : महिन्याभराच्या विश्रांतीनंतर आगमन झालेल्या पावसामुळे गोदावरीला पहिला पूर आलेला असताना पावसाने पुन्हा दडी मारली आहे.

गेल्या २४ तासांत अवघे पाच मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे धरणामधून होणारा विसर्ग घटविण्यात आला आहे. (Only 5 millimeters of rain in district in 24 hours nashik news)

ऑगस्टमध्येच पावसाची खरी गरज होती. मात्र, हा महिना पूर्णत: कोरडा गेल्याने आता सप्टेंबरमध्ये पावसाचे आगमन झाले. गुरुवारी (ता. ७) सायंकाळी साडेपाच ते रात्री साडेअकरापर्यंत १० मिलिमीटर पाऊस पडला.

शुक्रवारी (ता. ८) सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत ६२ मिलिमीटर पाऊस पडल्याचे हवामान विभागाने सांगितले.

त्याचा भात व नागली या पिकांना निश्चितपणे फायदा झाला. मात्र, पावसाचे प्रमाण कायम राहील, अशी अपेक्षा फोल ठरली आहे.

गेल्या २४ तासांमध्ये पाऊस न पडल्याने शेतकऱ्यांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. नांदगाव, चांदवड, येवला, मनमाड, मालेगाव, सिन्नर, निफाड या तालुक्यांमध्ये आजही पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे धरणे ओव्हरफ्लो दिसत असली तरी पाण्याची चिंता अद्याप मिटलेली नाही.