Nashik Crime: भेसळयुक्त पनीरच्या कारखान्यावर छापा

सातपूर : अन्न व औषध प्रशासनाचा भेसळयुक्त पनीर उत्पादनाच्या कारखान्यावर छापा टाकत १ लाख ६ हजाराचा साठा जप्त केला.

सिडकोतील अंबड लिंक रोडवर हा छापा टाकण्यात आला. रविवारी (ता. १७) अन्न औषध प्रशासनाचे पथक साडेसहा कार्यालयास गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. (Raid on adulterated paneer factory at satpur by FDA Nashik Crime)