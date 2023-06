Nashik Rain Update : थोडाच वेळ बरसला, वातावरणात गारवा झाला..!

Nashik News : गेल्‍या काही दिवसांपासून तप्त उन्‍हाच्‍या झळा सोसत असलेल्‍या नाशिककरांना रविवारचा (ता. ४) दिवस काहीसा दिलासादायक राहिला. सकाळी अकराच्‍या सुमारास शहर परिसरात मॉन्‍सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली.

अचानक आलेल्‍या पावसामुळे नागरिकांची धावपळ झाली. दरम्‍यान, दुपारनंतर तापमानात काही प्रमाणात घसरण झाली होती. नाशिकचे कमाल तापमान ३१.९ अंश सेल्सिअसवर नोंदविले. (rain for short time atmospheric Presence of pre-monsoon rains in city rush of citizens Nashik Rain)

उन्‍हाळ्याचा तडाखा नाशिककरांना गेल्‍या काही दिवसांपासून अनुभवायला मिळत होता. नाशिकचे कमाल तापमान चाळीस अंश सेल्सिअसपर्यंत उंचावले होते.

यामुळे दिवसभर तप्त उन्‍हामुळे जनजीवन विस्कळित होताना, सायंकाळनंतरही उकाडा जाणवत होता. अशात रविवारी सकाळी दहापासून शहर परिसरात गर्द काळ्या ढगांनी आकाश व्‍यापले होते.

काही वेळातच ढगांच्‍या गडगडाटासह मॉन्‍सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली. या वेळी हवेचा वेग ताशी तीन ते चाळीस किलोमीटर प्रतितासपर्यंत वाढलेला होता. अचानक आलेल्‍या पावसामुळे कामानिमित्त बाहेर असलेल्‍या नागरिकांची तारांबळ उडाली होती.

कमाल तापमानात घसरण..

जून महिन्‍याला सुरवात होत असताना गेल्‍या चार दिवसांपूर्वी १ जूनला नाशिकचे कमाल तापमान ३९ अंश सेल्सिअस नोंदविले होते.

यानंतर २ जूनला ३५.९ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली होती. शुक्रवार (ता.३) चे कमाल तापमान ३५.८ अंश सेल्सिअस होते.

रविवारी पावसाच्‍या हजेरीने पारा काही प्रमाणात घसरला असून, कमाल तापमान ३१.९ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले.