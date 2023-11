Raosaheb Danve News: ठाकरे बाप-बेटे कुठे जातात आम्ही तपासले? रावसाहेब दानवेंचे संजय राऊत यांना उत्तर

By

Raosaheb Danve News : भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मकाऊतल्या कॅसिनोमधील फोटो खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मिडीयावरून व्हायरल केल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.

या वादात आता केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी उडी घेतली. श्री.बावनकुळे मकाऊला जाऊन गेले ही गोष्ट नवीन नाही. (Raosaheb Danve reply to sanjay raut about uddhav and aaditya thackeray nashik news )

परंतु, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे बाप बेटे, दर पंधरा दिवसाला एखाद्या देशाला जाऊन काय काय करतात, त्याचे रेकॉर्ड आम्ही तपासले का? असा सवाल करीत दोघांचे फोटो कुठे कुठे आले माहीत आहे? का असा जाबही त्यांनी खासदार राऊत यांना विचारला. दरम्यान जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असल्याचा दावा त्यांनी केला.

नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या श्री. दानवे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विविध प्रश्‍नांना उत्तरे देताना त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मकाऊतल्या कॅसिनोमधील फोटोवरून सुरू असलेल्या वादावरही भाष्य केले.

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे दर पंधरा दिवसाला परदेशात जाऊन काय काय करतात, त्याचे रेकॉर्ड आमच्याकडे असल्याचे संजय राऊत यांना उद्देशून म्हणाले.

जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यावर देखील भाष्य करीत यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दावा दाखल आहे.मराठवाड्याच्या नेत्यांपेक्षा जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत राज्य सरकारच काय मत आहे, ते महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारच्या मताचा आधार घेऊन न्यायालयाचे काय मत आहे. त्याला महत्त्व आहे. साडेआठ टीएमसी पाणी सोडले पाहिजे अशी मराठवाड्यातील लोकांची मागणी आहे.