Nashik Ramesh Bais : राज्यपाल दौऱ्याच्या तयारीचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

Nashik Ramesh Bais : राज्यपाल रमेश बैस येत्या शुक्रवारी (ता. ५) नाशिक दौऱ्यावर येत असल्याने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सोमवारी (ता. १) बैठक घेत शासकीय यंत्रणांना नियोजनाच्या सूचना दिल्या.

राज्यपालांचा संदीप विद्यापीठ येथील प्रस्तावित कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी घेतला. (review of preparations for Governor visit by District Collector in nashik news)