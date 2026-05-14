Satana RTE Ghotala: सटाणा-बागलाणमध्ये आरटीई प्रवेश घोटाळा? जिओ-टॅगिंग फेरफार, अपात्रांना लाभ

सटाणा : शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत सटाणा शहर व बागलाण तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार, संगनमत आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. जिओ-टॅगिंगमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार करून अपात्र विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा येत्या २० मे रोजी राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण छेडण्यात येईल, असा आक्रमक इशारा संबंधित पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे..याबाबत पालकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडोळ यांना निवेदन देत संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवेदनात, आरटीई अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानाचे जिओ-टॅगिंग मुद्दाम चुकीचे दाखवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात संबंधित शाळांपासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लोकेशन ऑनलाइन प्रणालीत शाळेजवळ दाखवून त्यांना प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी, शाळांच्या परिसरात वास्तव्यास असलेले खरे पात्र, गरीब आणि गरजू विद्यार्थी मात्र प्रवेशापासून वंचित राहिले..सायबर कॅफेमार्फत अर्ज भरताना लोकेशन नोंदणीमध्ये झालेल्या कथित फेरफाराचा आधार घेत नंतर संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला. अनेक पालकांनी आपण प्रत्यक्षात संबंधित शाळांच्या परिसरात राहत असल्याचे पुरावे देत स्थानिक प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली होती. यानंतर बागलाण गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात झालेल्या सुनावणीनंतर सुरुवातीला १० विद्यार्थ्यांची निवड निश्चित झाल्याचे सांगण्यात आले; मात्र त्यानंतर अचानक इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेबाबत संशय अधिकच गडद झाला आहे..दरम्यान, बागलाण गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात 'पाटील' नावाचा कथित खाजगी वसुली कर्मचारी कार्यरत असून, तो "तुमच्या पाल्याचा आरटीईमध्ये नंबर लावून देतो" असे सांगत पालकांकडे पैशांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे..प्रशासनाने तात्काळ संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे तपासावी, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. यावेळी गौरव हेमंत सोनवणे, तुषार पोपटराव सोनवणे, राकेश राजेंद्र पवार यांच्यासह अनेक पालक उपस्थित होते.."न्याय न मिळाल्याने अखेर उपोषणाचे हत्यार"गेल्या महिन्यात सटाणा दौर्यावर आलेल्या शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची संबंधित पालक व चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. त्यावेळी तालुक्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवावी तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आणि पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय न मिळाल्याने अखेर आम्हाला उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागत असल्याची संतप्त भावना पालकांनी व्यक्त केली.