Nashik News : शहरात एकाच दिवसात तरुणीसह दोघांनी उचलले टोकाचे पाऊल

Nashik News : शहरात रविवारी (ता. २१) एकाच दिवसात तरुणीसह दोन आत्महत्येचे प्रकार घडले. गेल्या तीन दिवसात शहरातील पूर्व भागात यासह तीन आत्महत्येचे प्रकार घडले.

विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणात आत्महत्या करणारे तरुण असून २० ते २५ वयोगटातील आहेत. (same day in city two people including young woman took extreme step nashik news)