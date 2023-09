सिडको : ४२ वर्षांपासून सिडकोसोबत सुरू असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला यश आले असून उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत दोन महिन्यांच्या आत त्यांचे पैसे व्याजासह परत देण्याचे आदेशित केल्याची माहिती ॲड. अनिल अहुजा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. (Success in fight of project victims High Court verdict in favor of project affected farmers Nashik News)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

सिडको प्रशासनाने १९८१ ला मोरवाडी, उंटवाडीसह कामटवाडे गावात भूसंपादन केले होते. तेव्हापासून जागेच्या भावाबद्दल न्यायालयीन लढाई सुरू होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने सिडकोला दर निश्चित केला होता.

मात्र सिडकोनेदेखील न्यायालयात धाव घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित होता. यावर १७ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती.

यावरून उच्च न्यायालयाने सदर १७ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांच्या बाजूने निकाल देत येत्या दोन महिन्यांच्या आत त्यांचे पैसे व्याजासह अदा करण्याचे आदेशित केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सिडकोने जर सदर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे पैसे अदा न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल करण्यात येऊन जप्तीच्या कारवाईसाठी पुढील प्रक्रिया करण्याचे ॲड. आहुजा यांनी सांगितले.

या वेळी नानासाहेब महाले, केशवराव पाटील, दत्ता पाटील, राजेश गाढवे, लक्ष्मण जायभावे आदी उपस्थित होते.