नाशिक

Supriya Sule: 'लाडकी बहीण' योजनेत भाऊ कसा?; सुप्रिया सुळे यांचा महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; कर्जमाफीची फक्त घोषणाबाजी!

Calls Loan Waiver Mere Announcement: महिलांच्या इ-केवायसीतील मोठ्या त्रुटी, ‘लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्र ठरलेल्या लाखो लाभार्थ्यांचा प्रश्न; सुप्रिया सुळे यांचा एसआयटी चौकशीची मागणी करत महायुती सरकारवर थेट निशाणा
MP Supriya Sule

She demanded transparency in the Mumbai-Pune Missing Link project and questioned the government's performance over the last twelve years.

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : राज्यात ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरी, लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिला आणि शेतकरी कर्जमाफीतील दिरंगाई यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला. शनिवारी यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार वितरणप्रसंगी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

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