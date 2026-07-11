Supriya Sule: 'लाडकी बहीण' योजनेत भाऊ कसा?; सुप्रिया सुळे यांचा महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; कर्जमाफीची फक्त घोषणाबाजी!

नाशिक : राज्यात ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरी, लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिला आणि शेतकरी कर्जमाफीतील दिरंगाई यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला. शनिवारी यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार वितरणप्रसंगी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात जनधन योजना, आधारकार्ड यशस्वीरित्या राबविण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारची लाडकी बहीण योजनेतील ऐंशी लाख महिलांची इ केवायसी न झाल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले..एकीकडे डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारता, मग महिलांचे केवायसी का होऊ शकले नाही? असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित करीत बहिणीच्या योजनेत भाऊ कसा? याची एसआयटीमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली..कर्जमाफीची घोषणाबाजीकर्जमाफीवरून सरकार तारखा बदलत असल्याचा आरोप खासदार सुळे यांनी या वेळी केला. कृषी सेस भरूनही शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मोशी घटनेबाबत बोलताना सुळे म्हणाल्या, की प्रशासन मोजणीसाठी गुगल मॅप वापरत असल्याचे सांगते. तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे, तर डोळ्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या बहुमजली बेकायदा इमारती प्रशासनाला का दिसत नाहीत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.