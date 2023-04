Nashik Crime News : डेअरी व्यावसायिकाला द्राक्ष खरेदी पडली महागात

By

Nashik Crime News : येथील बस स्थानकाजवळ अज्ञात चोरट्याने दुचाकीच्या साईड बॅगमध्ये ठेवलेली अडीच लाखांची रोकड घेऊन पोबारा केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. (thief stole cash of two and half lakhs nashik crime news)

तालुक्यातील डुबेरे येथील डेअरी व्यावसायिक समाधान ज्ञानेश्‍वर वारुंगसे (वय ३२) यांनी शुक्रवारी दुपारी येथील आयडीबीआय बँकेतून अडीच लाखांची रक्कम काढली होती. ही रक्कम दुचाकीच्या साईड बॅगमध्ये ठेवून ते डुबेरेकडे निघाले होते.

बसस्थानक परिसरातील खोमने चहा दुकानासमोर ते द्राक्ष खरेदी करण्यासाठी थांबले होते. त्यावेळी चोरट्यांनी संधी साधत बॅगमधून रोकड पळवून नेली. खरेदी केलेले द्राक्ष ते त्याच बॅगमध्ये ठेवण्यासाठी गेले असता, रोकड चोरी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ आसपास चोरट्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, तोपर्यंत चोरटे पसार झाले होते. याबाबत त्यांनी तत्काळ सिन्नर पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली. परिसरातील काही सीसीटीव्हींचे फुटेजही तपासण्यात आले. मात्र, कुठलाही सुगावा लागला नाही. यानंतर वारुंगसे यांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल केला असून, श्री. देवकोते तपास करत आहेत.