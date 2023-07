By

Nashik 11th Admission : इयत्ता अकरावीच्‍या प्रवेशासाठी ऑनलाइन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत तिसरी निवड यादी बुधवारी (ता.१२) प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यापूर्वी झालेल्‍या दोन प्रवेश फेऱ्यांनंतरही तेरा हजाराहून अधिक जागा रिक्‍त आहेत. तर सुमारे अठरा हजार विद्यार्थ्यांनी या फेरीत प्रवेशासाठी नोंदणी केलेली आहे.

नाशिक महापालिका क्षेत्रातील ६६ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी ही केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते आहे. (Third list of 11th admission on today nashik news)

याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या फेरीसाठी नोंदणीची संधी उपलब्‍ध करून दिलेली होती. नियोजित वेळापत्रकानुसार बुधवारी (ता.१२) तिसऱ्या फेरीसाठी निवड यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

या यादीत निवड झालेल्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्‍चित करण्यासाठी शुक्रवार (ता.१४) पर्यंत मुदत दिली जाणार आहे. दरम्‍यान कोट्यांतर्गत जागांसाठी महाविद्यालय स्‍तरावर निवड झालेल्‍या विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून, त्‍यांनादेखील प्रवेशासाठी हीच मुदत असणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सद्यःस्‍थितीत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील महाविद्यालयात उपलब्‍ध जागांपैकी नऊ हजार ९१३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश फेरीतून प्रवेश निश्‍चित केले आहे. तर एक हजार १३ विद्यार्थ्यांनी कॅप राउंडच्‍या माध्यमातून प्रवेश घेतलेले आहेत.

कट-ऑफकडे लक्ष..

यंदा दहावीचा निकाल खालावला असताना, अकरावी प्रवेशाच्‍या पहिल्‍या यादीत विज्ञान शाखेचा कट-ऑफ नव्वद टक्‍यांपेक्षा कमी राहिला होता. दुसऱ्या यादीत हा कट-ऑफ आणखीच खालावला होता. या फेरीत विज्ञान शाखेपेक्षा वाणिज्‍य शाखेचा कट-ऑफ अधिक राहिला होता. अशा परिस्‍थितीत आता तिसऱ्या यादीतील कट-ऑफकडे विद्यार्थ्यांसह पालकांचे लक्ष लागून राहणार आहे.