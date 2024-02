Nashik Bribe Crime : सहकार विभागातील दोघे लाचखोर कारागृहात

नाशिक : क्रेडीट सोसायटीच्या नियमानुसार कर्ज न भरलेल्या सभासदाचे घर लिलाव विक्रीच्या आदेशाविरोधात दाखल याचिकेचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्याच्या मोबदल्यात ५ लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या सहकार विभागातील दोघांची न्यायालयाने नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली आहे.

दोघांविरोधात मुंबईनाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. (Two bribe takers in cooperative department in jail Nashik Crime)