Nashik News: सायबर सेलकडून सोशल मीडियावर ‘वॉच’; आक्षेपार्ह संदेश व्हायरल न करण्याचे आवाहन

By

Nashik News : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यभरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर व जिल्ह्यातही पोलिस सतर्क झाले आहेत. संवेदनशील ठिकाणी जादा बंदोबस्त तैनात केला आहे.

आयुक्तालय हद्दीमध्ये स्ट्रायकिंग फोर्स तैनात करण्यात आली आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावरही आरक्षणाबाबत आक्षेपार्ह संदेश वा, चिथावणीखोर संदेश व्हायरल होण्याची शक्यता गृहित धरून पोलिसांच्या सायबर सेलकडून सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवली जात आहे. (Watch on Social Media by Cyber ​​Cell in nashik news)

सोशल मीडियावरूनही आरक्षणासंदर्भात संदेश व्हायरल होत आहेत. यात आक्षेपार्ह वा चिथावणीखोर संदेश व्हायरल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरात अनुचित प्रकार घडू शकतो. यासाठी नाशिक सायबर सेलकडून सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. आक्षेपार्ह वा चिथावणीखोर संदेश आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाऊ शकते.

मध्यवर्ती बसस्थानक, ठक्कर बाजार बसस्थानक, महामार्ग बसस्थानक, नाशिक रोड बसस्थानक, निमाणी बसस्थानक, नाशिक रोड रेल्वेस्थानकात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

याशिवाय, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह शासकीय कार्यालयांच्या ठिकाणीही पोलिस तैनात आहेत. तसेच, शहरातील संवेदनशिल ठिकाणी फौजफाटा सज्ज असून, गर्दीची ठिकाणे असलेल्या बाजारपेठा, मार्केट परिसरातही पोलिसांकडून सतर्कता बाळगली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, परिमंडळ एकचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त मोनिका राऊत, मुख्यालयाचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांच्यासह आठ सहायक आयुक्त, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा कडेकोट बंदोबस्त सज्ज आहे. याशिवाय राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या, शीघ्रकृती दल, दंगलविरोधी पथके सज्ज ठेवली आहेत. तर गुन्हे शाखांच्या पथकांसह पोलिस ठाणे निहाय पोलिसांकडून पेट्रोलिंग वाढविलेली आहे.

"सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या संदेशांवर नाशिक सायबर पोलिसांकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. सोशल मीडियावर कोणीही आक्षेपार्ह संदेश व्हायरल करू नये. अन्यथा पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते." - प्रशांत बच्छाव, पोलिस उपायुक्त, गुन्हेशाखा.