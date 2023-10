Nashik News : होणार आहे; पण कधी? आयटी पार्कचा खेळखंडोबा, लॉजिस्टीक पार्क लालफितीत

Nashik News : उत्तर महाराष्ट्रातील आयटी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना नाशिकमध्ये आयटीसंदर्भातील रोजगार प्राप्त व्हावा, या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताकाळात आडगाव येथे १०० एकर जागेत प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्यात आला.

तर केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्डमुळे लॉजिस्टीक पार्कसाठी एक हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली; परंतु महापालिकेच्या अधिकारांच्या मर्यादा व महायुतीत शासनातील शिंदे गटाकडून अक्राळे औद्योगिक वसाहतीत आयटी पार्कसाठी जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा केल्याने प्रकल्पाचा खेळखंडोबा झाला असून, लॉजिस्टीक पार्कच्या कामाला अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही. (work of IT Park Logistics Park is not started yet nashik news)

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांना रोजगाराचे ‘गिफ्ट’ देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने आयटी पार्कची संकल्पना मांडली. उत्तर महाराष्ट्रातील छोटे आयटी पार्कचे युनिट एकाच जागेत स्थापन करण्याबरोबरच मुंबई, बंगळूर, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद या शहरांमधील आयटी कंपन्यांना नाशिकमध्ये निमंत्रित करून काही प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा उद्देश होता.

त्यासाठी आयटी कॉन्क्लेव्हही भरविण्यात आला. केंद्रीय सूक्ष्म व लघुउद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी महापालिकेने प्रस्ताव पाठविल्यास तातडीने मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले; परंतु प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यावर आयटी पार्क प्रकल्प लालफितीत अडकला. तसेच, आयटी पार्क महापालिकेच्या कार्याचा भाग नसल्याने प्रशासकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यात फारसा रस दाखविला नाही. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर विकासकामे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू झाली.

त्याचाच एक भाग म्हणून एका स्थानिक नेत्याच्या सांगण्यावरून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अक्राळे एमआयडीसीत १०० एकर जागेत आयटी पार्कची घोषणा केली. घोषणा प्रत्यक्षात अमलात येईल की नाही, याबाबत साशंकता असली तरी प्रत्यक्षात भाजपला ही बाब जिव्हारी लागली. महापालिकेत सत्ता असताना आडगाव शिवारात १०० एकर जागेत आयटी पार्क स्थापन करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.

भाडेतत्त्वावर जागा, आयटी कंपन्यांसाठी महत्त्वाची ठरणारी जवळ असलेली विमानसेवा, महामार्गापासून १०० मीटर अंतर; तर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या पार्श्वभूमीवर यापेक्षा योग्य जागा नाही. असे असताना याकडे दुर्लक्ष करून अक्राळे येथील जागेचा आग्रह का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. एकंदरीत आयटी पार्कचे राजकारण सुरू झाल्याने जवळपास हा विषय संपल्यात जमा आहे.

लॉजिस्टीक पार्क लालफितीत

समृद्धी महामार्गासह सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्डच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री गडकरी यांनी नाशिकमध्ये लॉजिस्टीक पार्कची घोषणा केली. लॉजिस्टीक पार्कसाठी एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूकही जाहीर करण्यात आली. नाशिक महापालिका हद्दीतही लॉजिस्टीक पार्कचा विषय पुढे आणला गेला. परंतु, दोन्ही प्रस्ताव अद्यापही लालफितीत आहेत.

"महापालिकेने प्रस्ताव सादर केल्यास केंद्र सरकारने आयटी पार्कसाठी १०० कोटी रुपये देण्याची तयारी केली होती; परंतु अद्यापही प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर झालेला नाही. नाशिकमध्ये आयटी पार्कची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव मांडला होता." - सतीश कुलकर्णी, माजी महापौर

"सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर लॉजिस्टीक पार्कची घोषणा करण्यात आली होती. महामार्गासाठी अद्यापही भूसंपादन झालेले नाही. महामार्ग पूर्ण झाल्यास लॉजिस्टीक पार्कला तत्काळ सुरवात होईल." - गणेश गिते, माजी सभापती, स्थायी समिती