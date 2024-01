YCMOU Exam : अयोध्या येथे आयोजित धार्मिक सोहळ्यानिमित्त सोमवारी (ता.२२) सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातर्फे परीक्षा वेळापत्रकात बदल केला आहे.

त्‍यानुसार या दिवशी नियोजित असलेली लेखी परीक्षा २८ जानेवारीला घेतली जाणार आहे. (YCMOU exam tomorrow will be on January 28 nashik news)