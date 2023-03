Dhule Pet Carnival : धुळ्यात प्रथमच पेट कार्निव्हल; जाणून घ्या तारीख..

धुळे : इनरव्हील क्लब धुळेतर्फे शहरात प्रथमच पाळीव प्राण्यांचे प्रदर्शन व फॅशन शो स्पर्धा होणार आहे. (pet show and fashion show competition will be organized by Inner Wheel Club by 2 march to 5 march dhule news)

२ ते ५ मार्चदरम्यान आयोजित रोव्हर-२०२३ या व्यावसायिक प्रदर्शनात हे आयोजन असेल.

शहरातील मालेगाव रोडवरील गिंदोडिया कंपाउंड येथे रोव्हर बिल्डकॉन प्रदर्शन होणार आहे. यात पाळीव प्राणी मालक, पशुवैद्यकीय व्यवसायी, सामाजिक संस्था, पाळीव प्राण्यांशी संबंधित व्यवसाय आणि प्राण्यांसाठी ना-नफा ना तोटा तत्त्वावर संबधित संस्था एका व्यासपीठावर प्रथमच एकत्र येणार आहेत.

४ मार्चला डॉग फॅशन शो, कुत्र्यांसाठी स्पर्धा आणि बक्षिसे तसेच कुत्र्यांचे आहार, ग्रूमिंग आणि आरोग्य या विषयांवर तज्ज्ञांकडून मास्टरक्लासद्वारे तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी, पाळीव प्राण्यांच्या मालकांनी परिधी शाह यांच्याशी संपर्क साधून नोंदणी करावी. नोंदणी शुल्क तीनशे रुपये आहे.

दरम्यान, ५ मार्चला पोलिस डॉग शो होईल. यात कुत्र्यांच्या उत्कृष्ट क्षमतांचे प्रदर्शन होईल. दरम्यान, या चार दिवसांच्या प्रदर्शनात पाळीव प्राण्यांच्या उत्पादनांचे पॉप-अप स्टॉल, कुत्र्यांसाठी प्ले-झोन, भटक्या प्राण्यांसाठी निधी उभारणी तसेच इतर अनेक मनोरंजनात्मक उपक्रम असतील. परिधी शाह व नम्रता सोनार हे कार्यक्रमाच्या इव्हेंट चेअर आहेत.