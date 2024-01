Nandurbar News : मंदाणेत कृषक देवतेचा गुरुवारपासून यात्रोत्सव

Nandurbar News : कृषकांचे आराध्य दैवत असणारी बळीराजाला शाक व भाजीची पूर्ती करणारी, संपूर्ण परिसर, जिल्ह्यासह परराज्यातील कृषकांचे कृषिदैवत असलेल्या येथील श्री अष्टभुजा देवीमातेचा यात्रोत्सवास पौष शुद्ध पौर्णिमेपासून म्हणजे २५ जानेवारीपासून प्रारंभ होत असून, दुकाने येण्यास सुरवात झाली आहे.

ग्रामपंचायत तथा मंदिर व्यवस्थापन समितीतर्फे यात्रा नियोजनासाठी सर्वस्तरीय विशेष सभा होणार असून, मंदिराच्या रंगरंगोटीसह पूर्वतयारीला वेग आला आहे. (Pilgrimage of krushak dev deity in Mandane from Thursday nandurbar news)