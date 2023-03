Dhule Crime News : कुसुंब्यांत भरवस्तीत 'धाडसी' चोरी

कुसुंबा (जि. धुळे) : येथील सोमनाथ नारायण शिरुडे यांचे किराणा दुकान व घरात चोरट्यांनी रात्री एक ते दीडच्या सुमारास हातसफाई केली.

मात्र काही तासांत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने चोरट्यांना (Thief) जेरबंद केले. (Thieves stolen grocery store and house around 1 to 1 30 am dhule crime news)

कुसुंबा गट क्रमांक तीनमध्ये सोमनाथ शिरुडे यांचे घरासह आशापुरी प्रोव्हिजन किराणा दुकान आहे. नीलेश शिरुडे काही कारणास्तव पुणे येथे गेले होते. घरात सोमनाथ शिरुडे यांच्यासह सून व नातवंडे होती. ९ मार्चच्या मध्यरात्री सुमारे बारा ते दीडच्या सुमारास दोन चोरटे दुकानाचे शटर तोडून घरात शिरले.

दुकानातील किराणा माल पोतडीत भरून त्यांनी वरच्या मजल्यावर आपला मोर्चा वळविला. तेथील सोन्याचे कर्णफूल, नेकलेस, अन्य असे तीन तोड्यांचे दागिने व मोबाईल चोरत असताना स्नुषा सोनाली शिरुडे यांना जाग आली.चोरटे जिना उतरत असताना जिन्याचा दरवाजा तातडीने बंद करून त्यांनी गॅलरीत येऊन आरडाओरड केला.

त्यामुळे चोरटे मोटारसायकल तशीच सोडून पळून गेले. सागर शिरुडे यांनी तत्काळ ११२ डायल करून तक्रार नोंदविली. त्यानुसार तिकडून गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पथक कुसुंब्याकडे येत असताना त्यांना कुसुंब्याजवळील एका ढाब्याजवळ दोन संशयित व्यक्ती गाड्यांना हात देताना दिसल्या. त्यांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्या दाखविल्याने त्यांनी कुसुंब्यातील चोरीची कबुली दिली.

पोलिसांनी चोरट्यांना ताब्यात घेतले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे यांच्या मार्गदर्शनानुसार पथकातील गुन्हे शाखेचे हेमंत पाटील, प्रकाश विक्रम पाटील, अशोक पाटील, कुणाल पाटील, उमेश पवार, रविकिरण राठोड, विशाल पाटील यांनी केली. करून नीलेश शिरुडे यांनी धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे.