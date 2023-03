Dhule Rain : शिंदखेडा तालुक्यात अवकाळी पावसाने पिके भुईसपाट; धीर देण्यासाठी विरोधक सरसावले

धुळे : शिंदखेडा तालुक्यात शनिवारी (ता. ४) रात्रीनंतर विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारा, गारपिटीने शेतकरी आणि महसूल यंत्रणेची झोप उडविली. यात अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rains) सरासरी २५ गावांमधील हजारो हेक्टरवरील रब्बी पिकांचे नुकसान झाले. (thousands of hectares of rabi crops in 25 villages were damaged due to unseasonal rains dhule news)

वरझडी येथे रविवारी पहाटे वीज कोसळून लाखावर किमतीची बैलजोडी ठार झाली. या स्थितीमुळे पुन्हा संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेकडे तत्काळ पंचनाम्याची मागणी केली.

चिमठाणे, दोंडाईचा, शिंदखेडा येथील ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी संकलित केलेल्या माहितीनुसार शिंदखेडा तालुक्यात बहुतांश भागात शनिवारी रात्रीनंतर आणि रविवारी पहाटे वादळी पावसाने चिमठाणे, अलाणे, डांगुर्णे, सुकवद, दभाषी, तावखेडा (प्र. बेटावद), पाटण, सुलवाडे, निरगुडी, अंजनविहिरे, विखरण, वाडी, रुदाणे, मेथी, सोनशेलू आदी गावशिवारातील केळी, पपई, मका,

गहू, दादर, हरभरा, रब्बी ज्वारी, बाजरी, कांदा व काढणीस आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले. अनेक पिके भुईसपाट झाली. वरझडी येथे शेतकरी चिंधा पंडित माळी यांची बैलजोडी ठार झाली. या घटनेचा तलाठी, पशुवैद्यकिय अधिकारी व सरपंचांच्या माध्यमातून पंचनामा झाला.

विरोधी पक्षांतर्फे पाहणी

अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने शेतकऱ्यांचा धीर खचला. त्यामुळे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्‍यामकांत सनेर, दोंडाईचा शेतकी संघाचे संचालक सतीश पाटील, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंखे, तालुका संघटक भाईदास पाटील, विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रप्रमुख गणेश परदेशी, संदीप पवार यांनी विविध गावांतील नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली.

त्यांनी तहसीलदार आशा गांगुर्डे, प्रांताधिकारी प्रमोद भामरे यांच्याशी संपर्क साधत तत्काळ पंचनामा करण्याची आणि शासनाला अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. वादळी वारा, गारपिटीसह अवकाळी पावसाने तालुक्याला झोडपले.

त्यामुळे रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. काढणी पिकांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला. त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे श्री. सनेर, श्री. साळुंखे यांनी सांगितले.

पंचनाम्याचे निर्देश देऊ ः गांगुर्डे

शिंदखेडा तालुक्यात रब्बी पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची माहिती संकलित होत असून, पंचनाम्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले जातील, असे तहसीलदार गांगुर्डे यांनी सांगितले. तालुक्यात ५० टक्के शेतकऱ्यांचा गहू काढणीवर आहे. तो भुईसपाट झाला आहे. शिंदखेडा परिसरात चार तासांहून अधिक काळ वीजपुरवठा खंडित होता.