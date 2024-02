Dhule News : बोरीस येथे 9 पासून सती अहिल्यादेवी यात्रोत्सव

Dhule News : बोरीस (ता. धुळे) येथील सती अहिल्यादेवीची यात्रा येत्या ९ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. सुमारे १५ दिवस यात्रा चालते. सती अहिल्यादेवीचे मंदिर खानदेशात प्रसिद्ध असून, बाराही महिने दर्शनासाठी व नवस फेडण्यासाठी गर्दी असते. दर वर्षी पौष वद्य चतुर्दशीला मोठी यात्रा भरते.

लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. जीवनावश्यक वस्तू, करमणुकीची साधने, सौंदर्यप्रसाधने, मसाले, भांडी, बैलगाडी, उपाहारगृहे आदी विविध स्टॉलची रेलचेल असते. ही यात्रा गावाचेच नव्हे तर परिसराचे चैतन्याचे, वैभवाचे प्रतीक असून, तो एक सांस्कृतिक उत्सवच असतो. (Yatra of Sati Ahilya Devi in ​​Boris is starting from February 9 dhule news)