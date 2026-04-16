BJP Shiv Sena Conflict : राजकारण तापले ! शिवसेना शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याला अटक, पोलिसांच्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ

विदर्भाच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अकोला महापालिकेतील शिंदेंच्या शिवसेनेचे गटनेते सागर भारुका यांना पोलिसांनी अटक केली. भाजपाचे स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून ही अटक करण्यात आली. कारवाईमुळे शिंदेसेना आक्रमक झाली झाली असून अकोल्यातील भाजप आणि शिवसेनेतील अंतर्गत वाद चांगलाच चव्हाट्यावर आल्याचे दिसत आहे. थोड्याच वेळात भारुका यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३ दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विकास कामांच्या दर्जा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढ आणि इतर मुद्द्यांवरून भाजपचे स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल आणि शिंदे गटाचे गटनेते सागर भारुका यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. दोघांनी एकमेकांना शिवीगाळ केल्याचे आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. तणाव एवढा वाढला की भारुका हे अग्रवाल यांच्या अंगावर धावून गेल्याचे सांगितले जाते. सभागृहात मोठा गोंधळ उडाल्याने पोलिस आणि भाजप गटनेते पवन महल्ले यांनी मध्यस्थी करून हाणामारी टाळली. यानंतर सभापती विजय अग्रवाल यांनी सागर भारुका यांना १५ दिवसांसाठी स्थायी समिती सभागृहातून निलंबित करण्याचे आदेश दिले. या निलंबनानंतरही धुसफूस सुरूच होती..Satara Police Action : पालकमंत्र्यांचाही आदेश झुगारला! साताऱ्यात पोलिसांनी मध्यरात्री कोम्बिंग ऑपरेशन करून कोणाला उचललं? हॉटेल रेडबटनवर रात्री 2 वाजता काय घडलं?.बुधवारी पुन्हा राडा...निलंबनाच्या रागात सागर भारुका आणि शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांनी महापालिकेत धुडघूस घातला. भारुका यांनी विजय अग्रवाल यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर अग्रवाल यांनी सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात भारुका यांच्याविरुद्ध जीवे मारण्याचा प्रयत्न, शिवीगाळ आणि धमकी देण्याचा गुन्हा दाखल केला. या तक्रारीवरून पोलिसांनी आज सकाळी सागर भारुका यांना अटक केली.दरम्यान, सागर भारुका यांनीही विजय अग्रवाल यांच्याविरुद्ध शिवीगाळ आणि धमकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. आज शिंदेसेनेचे पदाधिकारी राजेश साळवे, माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते कोतवाली पोलिस ठाण्यात दाखल झाले होते. .शिंदेसेना आक्रमकया अटकेच्या कारवाईनंतर शिंदेसेना तीव्र आक्रमक झाली आहे. महायुतीतील दोन्ही पक्षांमधील समन्वयावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षांमध्येच हा वाद चांगलाच पेटला असल्याचे चित्र आहे.