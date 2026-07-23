Chandrashekhar Bawankule : 'काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तब्बल 28 वेळा पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागं राहून राजकारण केलं जातंय'; बावनकुळे यांचा घणाघात

नागपूर : ‘‘काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तब्बल २८ वेळा पेपरफुटीचे प्रकार घडले होते. त्यांनी आधी स्वतःचा काळ तपासावा, त्यांना बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार (Maharashtra paper leak political controversy latest news) नाही. सध्या विरोधकांकडून केवळ राजकीय नौटंकी सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे राहून राजकारण केले जात आहे,’’ अशा शब्दांत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला..कागदपत्रे किंवा पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांना मनस्ताप होतो आणि त्यातून काही वेळा दुर्दैवी घटना घडतात, ही वस्तुस्थिती बावनकुळे यांनी मान्य केली. परंतु, एखादी घटना घडल्यास थेट सरकारला किंवा मंत्र्यांना दोषी ठरवून तरुणांचे डोके भडकाविणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांनी मागणी करणे योग्य, मात्र त्यांच्या आंदोलनाचा वापर स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले..सरकारने या विषयात लक्ष घालून स्वतःहून सूत्रे हलवली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, राजकीय संस्कृतीत भेटीगाठी होणे सामान्य आहे. याला वेगळा रंग देण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त बोलताना बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्राला कर्तृत्वाने परिपूर्ण असे नेतृत्व लाभले आहे. त्यांचे जीवनचरित्र हजारो लेखांतही मांडता येणार नाही..Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank : आमदार सत्तारांना धक्का! विलास भुमरे यांची अध्यक्षपदी एकमुखाने निवड; साडेचार हजार कोटींची जिल्हा बँक शिवसेनेच्या ताब्यात.'ठाकरे-केजरीवाल भेट म्हणजे विनोद'२०२९ च्या निवडणुका अजून खूप लांब आहेत, त्यामुळे आता फक्त विकासाचे राजकारण करा. उद्धव ठाकरे यांना स्वतःचे खासदार-नगरसेवक सांभाळता येत नाहीत आणि ते सत्ता उलटवायला निघाले आहेत. हा एक मोठा विनोद आहे, अशी बोचरी टीका बावनकुळे यांनी केली. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल आणि उद्धव ठाकरे दोघेही सत्ता गमावून घरी गेले आहेत, असे सांगत त्यांनी या भेटीची खिल्ली उडवली..BJP SIR Campaign : 'एसआयआर' मोहिमेमुळे भाजपचे मतदान वाढणार; आमदार धैर्यशील कदम यांचा विश्वास, कार्यकर्त्यांना दिला महत्त्वाचा सल्ला.नागपुरात कार्यकर्त्यांची धरपकडनागपूर : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या बेकायदा अटकेसह युवकांवर झालेल्या मारहाणीच्या विरोधात बुधवारी काँग्रेसतर्फे नागपूरच्या लोकभवनसमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे आणि ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आश्विन बैस यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांमुळे लोकभवन परिसर दणाणून गेला. आंदोलनात शेकडोंच्या संख्येने पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे परिसरातील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य आणि आंदोलकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.