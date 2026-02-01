Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!

नागपूर: छत्रपती संभाजीनगर येथे जाण्यासाठी एकही थेट रेल्वेगाडी नागपूरहून नसल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हजारो प्रवाशांना अडचणी येऊन मुंबई किंवा पुणे मार्गावरील गर्दी असलेल्या गाड्यांवर अवलंबून राहावे लागते. तेथे आरक्षण मिळवणेही अवघड जाते. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! तिरुपती-हिसार-तिरुपती विशेष एक्सस्प्रेला मुदतवाढ; नेमक्या कधी सुटणार गाड्या? .नागपूरहून छत्रपती संभाजीनगरला जाणाऱ्या प्रवाशांना विदर्भ एक्स्प्रेस, दुरांतो एक्स्प्रेस, सेवाग्राम एक्स्प्रेस, पुणे गरीब रथ यांसारख्या मुंबई व पुणेकडे धावणाऱ्या गाड्यांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, त्या आधीच प्रवाशांनी हाऊसफूल असतात. अनेकदा तिकीट वेटिंगमध्ये जाते किंवा आरक्षणच मिळत नाही. परिणामी प्रवाशांना नाशिक रोड किंवा जळगाव रेल्वे स्थानकावर उतरून तेथून बस, खासगी वाहन अथवा इतर पर्यायी साधनांच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर गाठावे लागते..वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्चिकया अप्रत्यक्ष प्रवासामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडतो. रेल्वे प्रवासाऐवजी अतिरिक्त बस किंवा खासगी वाहनांचा खर्च वाढत असून, प्रवासाचा कालावधीही लक्षणीय वाढतो. सतत बदलणाऱ्या प्रवास साधनांमुळे प्रवाशांना मानसिक ताण सहन करावा लागत असून, ही परिस्थिती विशेषतः विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे..मुंबई, पुणे गाड्यांवर ताण कमी होईलनागपूरहून छत्रपती संभाजीनगरसाठी थेट रेल्वे सेवा सुरू झाली, तर मुंबई आणि पुणे मार्गावरील गाड्यांमधील प्रवाशांची गर्दी निश्चितच कमी होऊ शकते. त्यामुळे या मार्गावरील नियमित प्रवाशांना आरक्षण मिळणे अधिक सोपे होईल. तसेच हा प्रवास थेट, कमी वेळेत आणि कमी खर्चात पूर्ण होऊ शकेल..धक्कादायक प्रकार! रेल्वे रूळावर आढळला नायब तहसीलदारांचा मृतदेह; अहिल्यानगरमध्ये उडाली खळबळ, नेमकं काय घडलं...मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबितनागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वे सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. विविध प्रवासी संघटना, झेडआरयूसीसीचे सदस्य तसेच सामान्य प्रवासी सातत्याने ही मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे मांडत आहेत. दोन्ही विभागांचे सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक संबंध लक्षात घेता ही रेल्वे सेवा सुरू करावी, असे मत प्रवासी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या नवीन रेल्वेगाडीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.