Nagpur Education : मनपाच्या नव्या इंग्रजी शाळा अजूनही कागदावरच; आठवडा उलटला तरी प्रवेशप्रक्रिया ठप्प, पालक संभ्रमात

तुषार पिल्लेवाननागपूर : महानगरपालिका आणि आकांक्षा फाउंडेशनच्या माध्यमातून यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात सुरू होणाऱ्या तीन नव्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा अद्यापही प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या नाहीत. शैक्षणिक सत्राला आठवडा उलटूनही प्रवेश प्रक्रियेची साधी सुरुवात न झाल्याने पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, ‘आणखी किती दिवस वाट पाहायची?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..मनपा शाळांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळावे आणि ते खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकावेत, या उद्देशाने २०२१ पासून विधानसभा क्षेत्रनिहाय इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. यापूर्वी आकांक्षा फाउंडेशनच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या या सात शाळांना विशेषतः झोपडपट्टी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे..या यशाच्या पार्श्वभूमीवर २०२६-२७ पासून आणखी सात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यासाठी बंद पडलेल्या मनपा शाळांची पाहणी करून आवश्यक सुविधा, खेळाचे मैदान आणि परिसरातील गरज लक्षात घेऊन प्रस्तावही तयार करण्यात आला. त्यानंतर मनपा आयुक्तांनी शिक्षण विभागाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. या शाळांमध्ये केजी-१ आणि केजी-२चे वर्ग सुरू करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते..मात्र, सात शाळांच्या प्रस्तावातील केवळ तीनच शाळा ज्यामध्ये दाभा, बस्तरवारी आणि धंतोली या यंदा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदाचे शैक्षणिक सत्र ३० जूनपासून सुरू झाले. परंतु शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही या तीनही शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणार की केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहणार, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत मनपा गंभीर नसल्याची टीकाही पालकांकडून केली जात आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त मुरुगानंथम एम. यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..‘मे’ची मुदत हुकलीवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या तिन्ही शाळांचे बांधकाम शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे मेअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, बांधकाम विभागाच्या दिरंगाईमुळे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. परिणामी, शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही या शाळांमध्ये अद्याप वर्ग सुरू करता आलेले नसल्याची माहिती आहे..प्रतीक्षेत विद्यार्थ्यांचे भविष्यनव्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अद्याप सुरू न झाल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील पालक व विद्यार्थ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. खासगी शाळांमध्ये जादा शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा की मनपाच्या शाळांची प्रतीक्षा करत शैक्षणिक वर्ष धोक्यात घालवावे, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.