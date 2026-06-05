Nagpur NEET Aspirant : नागपूरच्या विद्यार्थिनीबाबत राहुल गांधींची पोस्ट; 19 वर्षीय स्नेहाच्या सुसाइड नोटमुळे देशभरात उडाली खळबळ, का संपवलं आयुष्य?

नागपूर : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीटचा पेपर फुटल्याने नागपुरातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने ‘पुन्हा ‘नीट’ परीक्षा देण्याची हिम्मत नाही’ असे सुसाईड नोटमध्ये लिहून आत्महत्या केल्याची माहिती लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी ‘एक्स’वर दिल्याने देशभरात खळबळ उडाली (Nagpur NEET aspirant case) आहे. .स्नेहा ऊर्फ आकांक्षा कृष्णकुमार चतुर्वेदी(चौबे) असे या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. ही घटना २० मे रोजी पांढराबोडी येथील अजयनगरात उघडकीस आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, कृष्णकुमार हे मुळचे मध्य प्रदेशातील मऊगंज जिल्ह्यातील नईगढी तालुक्यातील मगनिया गावातील रहिवासी आहे. ते आचारी आहेत. काही वर्षांपासून ते नागपुरातील पांढराबोडी परिसरातील अजयनगरात स्थायिक झाले आहेत..स्नेहाला वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे असल्याने यासाठी तिने नागपुरातील एका कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश घेत नीट परीक्षेची तयारी सुरू केली. ३ मे रोजी नीट परीक्षा झाल्यानंतर चांगल्या गुणांबाबत तिला आत्मविश्वास होता. तिला ६५० पेक्षा अधिक गुण मिळण्याची अपेक्षा होती, अशी माहिती तिचे काका जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी यांनी दिली. मात्र, परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या बातम्या समोर आल्यानंतर ती मानसिक तणावात गेली होती, असा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.घटनेच्या दिवशी बारा वाजताच्या सुमारास आई निलम यांनी तिला जेवणासाठी बोलाविले. मात्र, इच्छा नसल्याचे सांगून ती खोलीत निघून गेली. बराच वेळ ती बाहेर न आल्याने आईने खोलीचे दार ठोठावले. दार उघडत नसल्याने तिचा लहान भाऊ राजा (वय १२) याने सज्जावर चढून खिडकीतून पाहिले असता स्नेहाने ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेतल्याचे आढळल्याने सर्वांनाच धक्का बसला..कुटुंबियांनी खोलीचे दार तोडून तिला डॉक्टराकडे नेले मात्र त्यांनी तपासून मृत घोषित केले. या घटनेनंतर तिच्या अभ्यासाच्या टेबलवर एक सुसाईड नोट आढळली. त्यात पहिल्या परीक्षेत तिला चांगले गुण मिळण्याची अपेक्षा असून आता दुसऱ्यांदा नीट देण्याची हिम्मत नसल्याचे नमूद केले होते. सोबतच तिने आई-वडिलांची माफी मागितली होती. याप्रकरणी अंबाझरी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली..Disabled Woman Assault Case : सांगली हादरली! जत तालुक्यात 57 वर्षांच्या दिव्यांग महिलेवर घरात घुसून अत्याचार; 19 वर्षीय तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा.मुलीच्या शिक्षणासाठी शेती आणि घरही गहाण ठेवले!स्नेहाचे वडील कृष्णकुमार चतुर्वेदी (चौबे) हे अल्पभूधारक शेतकरी असून नागपुरात आचारी म्हणूनही काम करतात. मुलीच्या शिक्षणासाठी त्यांनी किसान क्रेडिट कार्डद्वारे सुमारे तीन लाखांचे कर्ज घेतले होते. याशिवाय मध्यप्रदेशात त्यांची शेती आणि नागपुरातील घरही गहाण ठेवले होते. मात्र, पेपरफुटीमुळे स्नेहा तणावात आली. ही परिस्थिती आपल्यामुळे वडिलांवर ओढविल्याच्या तिचा समज झाला असावा. त्यातून तिने आत्महत्या केल्याचे तिचा चूलत भाऊ जितेश चतुर्वेदी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..राहुल यांनी सरकारवर साधला निशाणा‘नीट’मधील पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सातत्याने आत्महत्या होत असल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी स्नेहा ऊर्फ आकांक्षा हिने आत्महत्या केल्याची पोस्ट ‘एक्स’वर केली. या पोस्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या स्थितीवरून राहूल यांनी सरकारवर निशाणाही साधला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.