नागपूर

Nagpur NEET Aspirant : नागपूरच्या विद्यार्थिनीबाबत राहुल गांधींची पोस्ट; 19 वर्षीय स्नेहाच्या सुसाइड नोटमुळे देशभरात उडाली खळबळ, का संपवलं आयुष्य?

Student end life linked to NEET exam stress : ‘नीट’मधील पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सातत्याने आत्महत्या होत असल्याचे चित्र आहे.
Nagpur NEET aspirant case

Nagpur NEET aspirant case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीटचा पेपर फुटल्याने नागपुरातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीने ‘पुन्हा ‘नीट’ परीक्षा देण्याची हिम्मत नाही’ असे सुसाईड नोटमध्ये लिहून आत्महत्या केल्याची माहिती लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी ‘एक्स’वर दिल्याने देशभरात खळबळ उडाली (Nagpur NEET aspirant case) आहे.

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