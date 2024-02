Nagpur Tiffin Bomb Update: बसमध्ये आढळलेल्या 'टिफीन बॉम्ब'बाबत महत्वाची अपडेट; BDDSची माहिती

नागपूरच्या गणेशपेठ बस डेपोमध्ये उभ्या असलेल्या एका बसमध्ये टिफीन बॉम्ब सदृश्य वस्तू आढळून आल्यानं खळबळ उडाली होती. ही वस्तू बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकानं (बीडीडीएस) तपासणीसाठी ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर यातून महत्वाची माहिती समोर आली आहे. हा बॉम्ब किंवा कुठलंही स्फोटक नसून ते एक फायर एश्टिंग्विशर होतं. (nagpur tiffin bomb imp update found in bus this is fire extinguisher)