Arya Avdhut Success Story : महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; आर्या अवधूतचा राष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धेत विजय

Arya Avdhut success story from Ramdeobaba engineering college: नागपूरच्या २० वर्षीय आर्या अवधूतने सौंदर्य, बुद्धिमत्ता व आत्मविश्वासाच्या जोरावर ‘इंडियाज मिस टीजीपीसी-१४’ किताब पटकावत महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव उंचावला
Arya Avdhut Shines Nationally, Wins Prestigious Beauty Title for Nagpur

नागपूर: नागपूरच्या आर्या अवधूत हिने सौंदर्य, बुद्धिमत्ता आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर राष्ट्रीयस्तरावर मोठे यश मिळवले आहे. ‘इंडिया मिस टीजीपीसी-१४’ या प्रतिष्ठित सौंदर्य स्पर्धेत आर्याने प्रथम स्थान पटकावत यंदाचा ‘इंडियाज मिस टीजीपीसी’ अवार्ड आपल्या नावावर केला आहे. तिच्या या यशामुळे नागपूरसह महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे.

