Yavatmal Politics: ठाकरे गटातील खासदार फुटीचा भाजपलाही फटका... दोन संजय आमने-सामने, अस्वस्थता वाढली

यवतमाळ : शिवेसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी बंड पुकारले आहे. यात यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख आणि हिंगोली-उमरखेडचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांच्या नावाचा समावेश आहे. या दोन्ही खासदारांनी ठाकरे सेनेला ‘गुडबाय केला आहे. पूर्वापार पासून सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर‘च्या चर्चेवर आता पूर्णविराम मिळाला आहे. दरम्यान, दिग्रस तालुक्यातील चिंचोली येथील खासदार देशमुख यांच्या घरासमोर पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतून यवतमाळ-वाशीम तसेच हिंगोली-उमरखेड मतदारसंघ ठाकरे सेनेला सोडण्यात आले होते. तेव्हा यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघातून संजय देशमुख यांच्यावर विश्वास ठेवून उमेदवारी देण्यात आली होती. तर ठाकरे गट मजबूत करण्यासाठी मतदारांनीसुद्धा त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना संसदेत पाठवले होते. सुरवातीला खासदारांनी विरोधकांची भुमिका चोखपणे बजावली. परंतु महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन टायगर‘ च्या चर्चेला सुरवात झाली. .यात यवतमाळ जिल्ह्यातील खासदार पहिल्यांदा गळाला लागल्याची चर्चा मतदारांमध्ये आहे. या खासदारानेच वेगळा गट स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, बुधवारी (ता. 17) खासदार संजय देशमुखांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शिवसैनिकांमध्ये नाराजीची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत हिंगोली-उमरखेड मतदारसंघाचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनीसुद्धा पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तेची जवळीकता निवडली..मतदारांच्या विश्वासावर पाणी फेरण्याचे काम दोन्ही खासदारांनी केले. दोन्ही खासदारांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय भूकंप झाला आहे. जिल्ह्यात आता शिंदे सेनेला चांगलेच बळ मिळाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, कुठलाही अनुचित घटना घडू नये म्हणून खासदार संजय देशमुख यांच्या दिग्रस तालुक्यातील चिंचोली येथील घरासमोर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सकाळपासून त्यांच्या घरासमोर शांतता पसरली होती. पदाधिकारी, कार्यकर्ते पूर्णत: सैरभैर झाल्याचे दिसून आले. एकंदरीत खासदार संजय देशमुख आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे ठाकरे सेनेचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते सैरभैर झाल्याचे दिसून आले..जिल्ह्यात ’दोन संजय’ आमनेसामने?या राजकीय घडामोडीमुळे यवतमाळच्या सत्ताकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड हे आधीपासूनच शिंदे सेनेतील प्रभावी नेतृत्व मानले जातात. आता खासदार संजय देशमुख यांच्या प्रवेशामुळे जिल्ह्यात शिंदे सेनेतच दोन प्रभावी केंद्रे निर्माण होणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. विकासकामांचे श्रेय, निधीचे वाटप, आगामी विधानसभा निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि पक्ष संघटनेवरील पकड यावरून भविष्यात दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये रस्सीखेच होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...भाजपमध्येही वाढली अस्वस्थताजिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांनी शिंदे सेनेची कास धरली आहे. तर विधान परिषद निवडणुकीतही शिंदे सेनेचे दुष्यंत चतुर्वेदी अविरोध निवडून आले. भरीस भर जिल्ह्याभरात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पक्षप्रवेशामुळे शिंदे सेना भक्कम झाली आहे. याचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत दोन्ही खासदारांच्या एन्ट्रीमुळे भाजपमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.