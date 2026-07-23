विदर्भ

Student Protest: भीतीपेक्षा मोठा होता विद्यार्थ्यांचा आवाज! घरच्यांना न सांगता जंतरमंतरवर पोहोचली नम्रता; आंदोलनात झाली सहभागी

Namrata joins Jantar Mantar student protest: भीती, विरोध आणि सुरक्षेच्या चिंतेवर मात करत नागपूरची नम्रता दिल्लीच्या जंतरमंतरवर पोहोचली; विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी पहिल्याच प्रवासात आंदोलनात धाडसी सहभाग
Young Voice, Strong Resolve: Namrata's Journey to Jantar Mantar Inspires Fellow Students

Young Voice, Strong Resolve: Namrata's Journey to Jantar Mantar Inspires Fellow Students

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: दिल्ली हे मुलींसाठी सुरक्षित नाही, अशी भीती मनात असतानाही शिक्षणाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याच्या निर्धाराने नागपूरच्या नम्रता हेरे या तरुणीने राजधानी गाठली. तेव्हा भीतीपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्यायाचा आवाज जंतरमंतर मैदानावर मोठा होता, अशी माहिती नम्रताने ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

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