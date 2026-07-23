Student Protest: भीतीपेक्षा मोठा होता विद्यार्थ्यांचा आवाज! घरच्यांना न सांगता जंतरमंतरवर पोहोचली नम्रता; आंदोलनात झाली सहभागी

नागपूर: दिल्ली हे मुलींसाठी सुरक्षित नाही, अशी भीती मनात असतानाही शिक्षणाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याच्या निर्धाराने नागपूरच्या नम्रता हेरे या तरुणीने राजधानी गाठली. तेव्हा भीतीपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्यायाचा आवाज जंतरमंतर मैदानावर मोठा होता, अशी माहिती नम्रताने ‘सकाळ’शी बोलताना दिली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.घरच्यांना न सांगता दोन मित्रांसोबत केलेल्या दिल्लीच्या प्रवासात अनेकांनी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या निर्णयावर मी ठाम होती. नम्रता १९ तारखेला नागपूरहून दिल्लीसाठी रवाना झाली आणि २० तारखेला सकाळी राजधानीत पोहोचली. ‘हा माझ्या आयुष्यातील पहिलाच रेल्वे प्रवास आणि पहिलीच दिल्ली भेट होती. .घरातून विरोध होण्याची शक्यता असल्याने ऐनवेळी तिकीट काढून घरच्यांना न सांगता मी दिल्ली गाठली. दिल्लीला जाण्यापूर्वी मनात सुरक्षेबाबत चिंता होती. राजधानीत महिलांशी संबंधित अनेक घटना घडल्याने भीती वाटत होती..अनेकांनी दिल्लीला जाऊ नको, असा सल्ला दिला. मात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवण्याचा निर्धार कायम ठेवला. जंतरमंतरवर पोहोचल्यानंतर मनातील भीती कमी झाली. आंदोलनात सहभागी नागरिक मुलींच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेत होते. यामुळे तिथे अधिक सुरक्षित वाटले, असे नम्रताने सांगितले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rकुटुंबाचा पाठिंबा आणि अभिमानआंदोलनाचे व्हिडीओ आणि रील्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नम्रता दिल्लीला गेल्याचे तिच्या कुटुंबाला समजले. सुरुवातीला त्यांना तिची काळजी वाटली; मात्र घरी परतल्यानंतर आईसह सर्वांनी तिच्या धाडसाचे कौतुक केले. सध्या उपचार घेत असलेली नम्रता नागपुरात परतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी भीतीवर मात करून दिल्लीपर्यंत पोहोचण्याचा तिचा निर्णय हा आयुष्यातील महत्त्वाचा अनुभव ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.